MotoGP Misano, fari puntati su Martin e Bagnaia: cosa aspettarsi (e dove vederlo in tv)

La MotoGP corre sullo storico circuito di Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Per una pattuglia nutrita di piloti italiani questo è il giardino di casa, un tracciato sul quale esaltarsi, anche se il numero uno del sabato è stato Jorge Martin della Ducati Pramac. Lo spagnolo ha prima conquistato una pole position di forza, poi ha regolato Bezzecchi e Bagnaia durante la Sprint Race. Oggi, ci sarà la gara intera con la stessa griglia di partenza di ieri, anche se probabilmente molte cose cambieranno.

Bagnaia riuscirà a ripetersi?

Il tema più caldo è quello che riguarda Pecco Bagnaia, che al suo primo ritorno in pista dopo il tremendo incidente di Barcellona ha stupito tutti quanti. In pochissimi avrebbero pensato di vederlo competitivo e combattivo nel modo in cui ha dimostrato tra qualifiche e Sprint Race, dove ha ottenuto il terzo posto. Viste le premesse, quanto ottenuto dal campione del mondo in carica è oro colato. Dunque, il coraggio e la forza di questo ragazzo sono una novità che piace, al pari della sua capacità di stringere i denti di fronte al dolore. Il ducatista ha potuto dare il meglio di sé nella Sprint Race da 13 giri, ma riuscirà a ripetersi anche con una percorrenza doppia? Questo è un tema che affascina e anche i più scettici potrebbero venire sorpresi.

Martin, Bezzecchi e gli altri di Misano

Abbiamo accennato di Jorge Martin e della sua forza sul "Marco Simoncelli World Circuit". Lo spagnolo è l'uomo da battere, ma non sarà affatto facile, perché è il primo inseguitore di Bagnaia nella classifica mondiale e qui ha l'occasione di capitalizzare il più possibile, centrando un'altra vittoria. Chi potrebbe tenere il passo di Martin è Marco Bezzecchi, infatti il pilota italiano del team Ducati Mooney VR46 giura di poter acciuffare il primo posto che gli sarebbe fondamentale per rilanciarsi nella lotta al titolo mondiale, dove nelle ultime uscite ha perso un po' di terreno. Il ruolo di terzo incomodo gli calza a pennello, ma dovrà tirar fuori qualcosa in più di quanto visto ieri.

Infine, l'altro volto sorridente è quello di Dani Pedrosa, wild card di lusso della KTM, che durante la Sprint Race si è procurato un quarto posto ai piedi del podio, davvero straordinario. Il veterano di mille battaglie ha rispolverato un'armatura scintillante e in questa pista, che spesso lo ha esaltato, potrebbe sorprendere per un'ultima volta. Capitolo Aprilia, dopo la scorpacciata di Barcellona le due moto di Noale sono apparse distanti durante le prove del sabato e anche nella gara breve. Fare una magia ogni weekend è complicato, ma con Vinales ed Espargaro ci possiamo aspettare di tutto.

Orari e dove vederlo in tv

La gara della MotoGP può essere seguita sull'apposito canale della piattaforma Sky (ch.208), riservato agli abbonati, o in chiaro su TV8 (ch.8). L'evento sarà visibile anche in streaming su SkyGO (esclusiva dei clienti Sky) e su Now.

Ore 9:45 - MotoGP Warm up

Ore 11 - Moto3 GP

Ore 12:15 - Moto2 GP

Ore 14 - MotoGP GP

La griglia di partenza della MotoGP