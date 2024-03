MotoGP, è di Bagnaia la prima vittoria stagionale: il ducatista trionfa a Lusail

Francesco Bagnaia si aggiudica la gara inaugurale della stagione 2024 del MotoGP. Il pilota italiano, campione del mondo in carica di motociclismo, firma il primo successo sul circuito di Lusail, città del Qatar che ospita il debutto del Motomondiale di quest'anno solare. Pur partito dal quinto posto dopo le qualifiche di ieri, Pecco riesce ad arpionare la posizione di vetta già nel primo giro e non la cede più fino alla conclusione. Ci provano sia Brad Binder sia Jorge Martin, ma la testa della classifica generale è comunque sua: +1.329 su Binder e +1.933 su Martin. Quarto Marc Marquez a 3.429; quindi Enea Bastianini a 5.153. Completano la top10 Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Aleix Espargarò, Pedro Acosta e Maverick Vinales.

Partenza ritardata rispetto all'orario previsto in quanto Raul Fernandez - che partiva 12° - ha alzato la mano destra, accusando un problema: da 22, i giri si riducono a 21 e lo spagnolo si ritira. Poco dopo il semaforo verde, da quinto che era dopo la Sprint Race di ieri, Pecco Bagnaia si scatena immediatamente e, nel giro di due curve scavalca Binder e Martin per salire al comando. Quest'ultimo diventa poi autore di una staccata imponente in fondo al rettilineo che gli consente di piazzarsi in seconda posizione. Alle loro spalle, in difficoltà Bastianini, che viene passato sia da Alex Marquez sia da Acosta. Nel frattempo, ai -15, il due volte campione del mondo trova un piccolo allungo su Martin (nel frattempo ritornato secondo), prima che lo spagnolo venga controsorpassato dal pilota sudafricano della KTM e successivamente sia tallonato da Marc Marquez. Ma si rivela solo un attimo di defaillance, perché il compagno di squadra di Bagnaia si riprende con forza la posizione immediatamente successiva a quella di testa. È un frangente in cui Pecco sperare gli altri dietro di lui ingaggino una battaglia per darsi fastidio tra loro: evento che puntualmente accade. Binder supera Martin, ma entrambi finiscono lunghi in frenata e il vantaggio di Bagnaia sale a 1.2 secondi a undici giri dalla fine.

Il classe 1995 rientra pienamente in corsa per la vittoria recuperando 2 decimi in un colpo solo a Bagnaia (+0.9). Intanto le speranze podio di Acosta finiscono con le sue gomme: il portoghese viene superato così sia da Alex Marquez sia da Bastianini e retrocede in posizione numero 7. Là davanti l'azzurro gestisce nel complesso bene la situazione e conserva un secondo netto sul suo diretto rivale che - anzi - deve guardare con preoccupazione lo specchietto retrovisore negli ultimissimi chilometri. Alla fine, comunque, il secondo posto resta al sudafricano e il terzo allo spagnolo. 19esima vittoria in carriera in MotoGP per Francesco, che ha certificato così i veri valori in campo. Riguardo agli altri italiani in gara: 14° Marco Bezzecchi, 18° Franco Morbidelli, 20° Luca Marini. Per quello che può contare dopo il primo fine settimana, Bagnaia è in testa al Mondiale con 31 punti, seguito da Binder a 29 e Martin a 28, mentre Marc Marquez è quarto a quota 18.