Verstappen trionfa in Qatar davanti a Leclerc. La Ferrari riapre il Mondiale Costruttori

Max Verstappen ha vinto a Lusail il Gp del Qatar di Formula 1, penultima prova del Mondiale 2024. Il campione del mondo ha conquistato la vittoria numero 63 in carriera davanti a Charles Leclerc e Oscar Piastri, quindi Pierre Gasly e l'altra SF-24 di Carlos Sainz. La notizia più importante per la Ferrari è che il Mondiale Costruttori è riaperto, perché ora la McLaren ha "solo" 21 punti di vantaggio e tutto si deciderà ad Abu Dhabi. La penalizzazione di Lando Norris, per non aver rallentato in regime di bandiere gialle, quando era secondo, è costata punti preziosi alla scuderia di Woking, dato che il britannico ha chiuso decimo. Ora il titolo Costruttori verrà assegnato nell'ultima gara, con 44 punti potenziali da conquistare.

Iniziata la gara Verstappen attacca subito Russell e si prende la testa della corsa in Curva 1. Norris prende la seconda posizione. Un incidente dopo Curva 1 tra Ocon e Colpainto costringe la direzione di gara a mandare subito in pista la Safety Car. La gara riprende con Verstappen davanti a Norris, Russell e Leclerc. Piastri alla ripartenza supera Charles Leclerc tornando così in quarta posizione. Dopo aver controllato nella prima parte di gara, le Ferrari provano a spingere: Leclerc e Sainz adesso sono più veloci di Piastri e Russell che sono però distanti quasi tre secondi dal monegasco. Verstappen e Norris si sfidano a colpi di giri veloci in testa alla corsa. Russell non riesce a tenere il loro passo ed è ora distante quasi cinque secondi dal britannico della McLaren che occupa al momento la seconda posizione.

Foratura per Lewis Hamilton e Carlos Sainz che sono costretti a rientrare ai box su tre ruote. I due hanno probabilmente preso i detriti dello specchietto di Albon perso precedentemente proprio in mezzo al rettilineo e poi colpito da Bottas. Safety Car di nuovo in pista. I piloti di testa ne approfittano per fare il proprio pit-stop. Leclerc guadagna la posizione su Piastri che si era fermato ai box poco prima dell'ingresso in pista della Safety Car. Ripartita la gara con Verstappen n testa davanti a Norris. Leclerc resiste all'attacco di Piastri mentre Russell e Sainz risalgono rispettivamente in quinta e sesta posizione. Perez e Hulkenberg finiscono in ghiaia alla ripartenza. La Safety Car viene mandata nuovamente in pista. Leclerc prova a superare Norris che però si difende anticipando le mosse del monegasco.

Norris finisce sotto investigazione perché non avrebbe rallentato in rettilineo in regime di bandiera gialla. Pesantissima la penalità comminata a Norris per non aver rispettato il regime di bandiera gialla in rettilineo: stop and go di 10 secondi per il britannico della McLaren che deve ora rientrare ai box per scontare la penalità. L'inglese rientra ai box per scontare la pesantissima penalità comminatagli. Il britannico torna in pista in ultima posizione. Leclerc è secondo. Penalità per Hamilton per non aver rispettato i limiti di velocità in corsia dei box.

Nel finale Sainz prova a dare tutto per superare Gasly e guadagnare la quinta posizione che garantirebbe due punti in più nella classifica costruttori. Ma finisce così. Verstappen precede Leclerc e Piastri. Penalità di cinque secondi per Russell che resta comunque quarto. Sesto Sainz dietro anche a Gasly.