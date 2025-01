Al motto "Vogliamo studiare!" e basta odio contro Israele

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiedono di «voler studiare» e hanno chiamato così l'incontro di martedì 4 febbraio. Sono gli universitari dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia (UGEI), gli Studenti per Israele, gli Studenti Liberali e Siamo Futuro Milano. Si ribellano alle occupazioni violente e all'odio per Israele.

Martedì alle ore 16, all'Università Statale, aula 435, in via Festa del Perdono diranno: «Vogliamo studiare! Contro le occupazioni violente e l'odio per Israele, raccontiamo il nostro viaggio». Spiegano: «In un contesto accademico sempre più segnato da tensioni e intolleranza, questo incontro rappresenta un'occasione per ribadire l'importanza della libertà di espressione e del confronto civile nelle università italiane. Racconteremo il nostro viaggio in Israele, condividendo esperienze e riflessioni, e apriremo uno spazio di dialogo per rispondere alle domande di tutti i partecipanti.

L'evento vedrà la partecipazione di: Pietro Balzano, autore del Manifesto Nazionale per il Diritto allo Studio; David Fiorentini, Unione Giovani Ebrei d'Italia; Filippo Leon, di Siamo Futuro; Matteo Gallera, di Studenti per le Libertà.

L'incontro sarà anche un momento per ricordare Luca Palmegiani (il giovane di FI che si è tolto la vita), il cui impegno per la libertà di pensiero e per un'università aperta al dialogo rimane un punto di

riferimento per tutti noi. Le università devono essere luoghi di conoscenza, dibattito e rispetto reciproco. Con questo evento vogliamo ribadire che nessuno studente dovrebbe sentirsi intimorito nell'esprimere le proprie idee».