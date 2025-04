Mu Dimsum, viaggio in Cina tra famiglia e condivisione

Ascolta ora 00:00 00:00

La condivisione, che in Italia a tavola si sta facendo strada ora dopo decenni di diffidenza, in Cina è invece pratica tradizionale, strumento di comunanza anche spirituale. Una perfetta incarnazione di questa antica filosofia è il ristorante Mu Dimsum. Il menu degustazione di Mu Dimsum è un omaggio allo Jia Yan, la tradizione per cui la cucina diventa un atto di cura familiare. Si articola in quattro momenti: il primo è l'innovativo, che comprende un Gambero rosso di Mazara del Vallo con kumquat e «ubriacato» da un vino cinese invecchiato vent'anni, una Tartare di ricciola con salsa di zenzero e un'Ostrica poché con cetriolo e una salsa di arachidi. La seconda parta, la tradizionale, prevede un Raviolo di wagyu, un Bao xiao long di granchio e dei Ravioli chui yuan realizzati con una pasta glutinosa e un ripieno di maiale e gamberi. La terza sezione, quella vegetariana, è composta da Tofu agrodolce con funghi, Melanzane yuxiang e Brodo di funghi con testa di leone e goji. Infine la parte dedicata alle tradizioni familiari: Gambero congyou, Tartelletta di anatra luwei e Char siu di maiale iberico. Infine Riso con wagyu e un assortimento di funghi misti. Per dolce un Spongecake col vino cinese Shao Xin e uno zabaione.

Ottimi i prezzi: oltre a questo menu (75 euro a persona), ce n'è uno tradizionale a 60, una carta ricca e il servizio dell'anatra alla pechinese, per cui il ristorante è giustamente celebre a Milano. In cucina il bravo malese Bryan Hooi Mun Chung. Al pasto si può abbinare un pairing alcolico o uno che pesca da una ricca carta dei tè.

Spazi ampi ed eleganti, giocati su materiali caldi e naturali, e con luci soffuse che danno un tocco di intimità anche se la sala è affollata (ma c'è anche un privé). Mu Dimsum è stato fondato nel 2018 da Suili Zhou, si trova in via Caretto 3 ed è aperto a pranzo e a cena tutti i giorni. Prenotazioni al 3383582658.