Angelina Mango all'Eurovision 2024: chi è il fidanzato (con cui convive)

Angelina Mango sarà sul palco dell'Eurovision Song Contest 2024 questa sera, 9 maggio, intorno alle 22.15, e cresce di ora in ora l'attesa per vedere la sua performance che, a detta di molti, sarà davvero incredibile. Ma non sarà sola a condividere sia l'ansia che precede ogni performance sia la gioia di rappresentare il nostro Paese in Svezia in uno dei contest più amati al mondo, dopo aver anche vinto l'ultimo Festival di Sanremo.

Chi ci sarà con lei

Oltre agli immancabili discografici, la sua band, nell'entourage fatto di stylist parrucchieri e truccatrici, c'è una persona molto importante per lei, che sono anni che ormai la segue in silenzio senza attirare troppo l'attenzione, proprio con quel senso di riservatezza che la figlia del compianto Mango ha da sempre avuto. Un vulcano sul palco, ma timidissima nella vita, Angelina ha sempre tenuto molto segreta la sua vita privata almeno fino ad oggi quando in un'intervista ha presentato per la prima volta il suo fidanzato, il chitarrista Antonio Cirigliano, con lei all'Eurofestival ma anche nella vita come convivente.

Chi è Antonio Cirigliano

Dopo la vittoria ad Amici, quella di Sanremo e si spera anche all'Eurofestival, non si può dire che la vita di Angelina non sia cambiata, ma oltre alla famiglia c'è un altro grande punto fermo nella sua vita il suo fidanzato. Nel 2016 la cantante si è trasferita da Lagonegro (Potenza) insieme alla famiglia nella città della mamma, la cantante Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, a Milano.

Proprio lì, presentato da amici comuni, ha conosciuto Antonio Cirigliano, 24 anni, chitarrista originario di Potenza. Tra loro è nata prima una collaborazione artistica, poi un'amicizia ed infine l'amore, tanto da decidere due anni fa di prendere casa insieme a Milano.

La rottura smentita

Nel periodo del Festival di Sanremo si era parlato addirittura di una rottura, anche se nessuno conosceva il nome del ragazzo. Angelina invece, ospite da Mara Venier a Domenica in, durante lo speciale dedicato al Festival aveva smentito il gossip: " Vivo con il mio ragazzo, sono molto felice " aveva detto senza aggiungere altro. Ora, dopo alcune foto rubate che li vedevano insieme sia a Sanremo che nel backstage del concerto del Primo Maggio lo scorso anno, ha deciso di uscire allo scoperto con Antonio.

" Vivo a Milano con il mio fidanzato " ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni. " La decisione era da tempo nell'aria e alla fine abbiamo deciso. E devo dire che visto che non riesco mai a stare ferma, quando mi capita, mi piace dedicarmi alla casa. È importante prendersi cura del proprio spazio vitale ". Antonio è un chitarrista e producer, a lui si devono gli arrangiamenti di molte delle canzoni di Angelina, e la accompagna dall'inizio della sua carriera musicale in qualsiasi manifestazione.

Per i fan di Angelina Mango è diventato ormai un componente irrinunciabile della band e questa sera sarà nel backstage ad aspettarla dopo l'esibizione, che di sicuro sarà memorabile.