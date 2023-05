Conto alla rovescia per l'Eurovision. Mengoni emozionato: "La musica porti pace"

Tutto è pronto a Liverpool per l'inizio dell'Eurovision Song Contest firmato Regno Unito e Ucraina, nazione vincitrice dell'ultima edizione del contest canoro internazionale. A rappresentare l'Italia sarà Marco Mengoni, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, prontissimo a dare il massimo sul palco della Liverpool Arena. Nella prima conferenza stampa, il cantautore si è detto emozionato, ma concentrato sulla finale in programma sabato 13 maggio. E ai giornalisti e addetti ai lavori ha voluto dare un messaggio forte: " Essere qui significa mandare un messaggio a tutta l'Europa. Credo che tutti i Paesi siano concordi, e io se posso lo urlo questo messaggio: sono contrario a qualsiasi guerra in atto in questo momento nel mondo. Scrivo canzoni per l'amore. Abbiamo l'opportunità di usare la musica come mezzo per urlare ancora di più che vogliamo la pace. Ovviamente mi sarebbe piaciuto andare a Kiev ".

Mengoni all'Eurovision per la seconda volta

A dieci anni di distanza dalla prima partecipazione all'Eurovision, Marco Mengoni torna forte di un decennio in più di carriera e un bagaglio di esperienze da grande artista. Il cantautore ha le idee chiare, è sicuro di sé e della sua musica ed è pronto a divertirsi e divertire il pubblico. "Sono più grande, ho avuto modo di capire cosa volesse dire Eurovision e l'importanza di quel palco. Dieci anni fa ero molto giovane, mi sono fatto prendere dall'emotività del momento e non mi sono goduto quell'istante, stavolta parto con gli strumenti che ho maturato in questi dieci anni di carriera ", ha detto in conferenza stampa poche ore fa Mengoni, arrivato a Liverpool domenica 7 maggio. Nei prossimi giorni, in vista della finalissima, l'agenda dell'artista sarà fitta di prove e interviste e lui si è detto prontissimo: " L'energia che dà Liverpool, la casa dei Beatles che è uno dei gruppi che mi ha sempre ispirato, fa in modo che io mi goda questo tappeto turchese". L'ansia di dieci anni fa è sparita, o meglio Marco ha imparato a dominarla: "Faccio uno dei mestieri più belli del mondo, quindi perché devo avere ansia? Ovviamente posso fare degli errori, gli errori devono esserci e fanno parte della vita, ma non sento ansia. Spero di tenerla più lontano possibile ".

Quale brano Mengoni porta all'Eurovision Song Contest

Subito dopo la vittoria del festival di Sanremo, Marco Mengoni aveva confessato di non essere certo di volere portare agli Esc di Liverpool il brano con cui ha vinto la kermesse ligure. Alla fine, però, ha prevalso l'emozione che lo lega a "Due Vite". " Ci ho pensato un pò, perché tengo molto a questo prossimo disco e mi ero lasciato una porta aperta per capire se ci potessero essere dei pezzi più giusti", ha spiegato in conferenza stampa l'artista italiano, che ha rivelato: "Alla fine, riflettendo, "Due vite" è un bel viaggio e descrive benissimo gli ultimi due anni di vita personale e il lavoro su di me ".

Il forfait ai David di Donatello