Eurovision 2023: quando canta Marco Mengoni e la scaletta della prima serata

Ci siamo quasi; l’attesa è finita e finalmente domani, 9 maggio, avrà inizio uno degli eventi che negli ultimi anni ha conquistato sempre più attenzione, diventando così un appuntamento seguito da milioni di persone in tutto il mondo: l’Eurovision Song Contest 2023. Giunto alla sua sessantasettesima edizione, la kermesse musicale, in programma all’Arena di Liverpool, si svolgerà in tre serate: due semifinali e una finale. I primi due appuntamenti sono previsti per martedì 9 maggio e giovedì 11 maggio, e decreteranno le venti nazioni che potranno accedere alla finale di sabato 13, dove si aggiungeranno alle 6 già finaliste, nonché le facenti parte delle Big 5 (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) e il Paese vincitore dello scorso anno, l’Ucraina.

Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest 2023

A rappresentare l’Italia all’evento non sportivo più seguito al mondo sarà Marco Mengoni; il cantante, vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo, sarà in corsa per la vittoria con Due Vite (proprio il brano con cui si è aggiudicato il primo posto in classifica nella kermesse sanremese). Marco Mengoni, a distanza di dieci anni dalla partecipazione con L’essenziale, salirà sul palco della Liverpool Arena direttamente nella serata della finale, dunque, il 13 maggio. Tuttavia, potremo soltanto tifare Marco dal momento che né il pubblico, né le giurie tecniche potranno votare per il proprio Paese.

Il programma della prima serata

Nella serata della prima semifinale, il 9 maggio, saliranno sul palco 15 rappresentanti delle nazioni dei 37 Paesi in gara. La puntata sarà suddivisa in due parti: nella prima si esibiranno gli artisti di 7 paesi, nella seconda, invece, gli altri 8. Ad aprire la gara sarà la Norvegia con Alessandra che canterà Queen of Kings.

Nella prima parte della serata, dopo la Norvegia, seguiranno in ordine: per Malta i The Busker con Dance (Our Own Party); Luke Black con Samo Mi Se Spava, per la Serbia; Sudden Lights con Aijā, per la Lettonia; Mimicat con Ai Coração, per il Portogallo; Wild Youth con We Are One, per l’Irlanda e Let 3 con Mama ŠČ!, per la Croazia.

Nella seconda parte della serata, invece, vedremo: Remo Forrer con Watergun, per la Svizzera; Noa Kirel con Unicorn per Israel; Pasha Parfeni con Soarele şi Luna per la Moldavia; Loreen con Tattoo per la Svezia; TuralTuranX con Tell Me More per l’Azerbaijan; Vesna con My Sister's Crown per la Repubblica Ceca; Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Lights per i Paesi Bassi e Käärijä con Cha Cha Cha per la Finlandia.

Quest’anno, gli spettatori di tutti i paesi - anche coloro che vivono negli Stati non partecipanti alle semifinali - potranno partecipare al televoto alla fine delle esibizioni e così, scegliere la loro performance preferita. A condurre l'evento ci saranno Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, affiancate dal conduttore Graham Norton.