Eurovision 2023, Mahmood a Liverpool: è il primo italiano ospite in una finale all'estero

Non ci sarà solo Marco Mengoni a rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest di Liverpool. Nella finale in programma sabato 13 maggio alla Liverpool Arena ci sarà anche Mahmood. L'artista è stato invitato dalla Bbc, l'emittente televisiva che organizza l'evento, a esibirsi dal vivo come ospite nel corso della finalissima del concorso canoro internazionale. Un vero e proprio traguardo per l'artista e per il nostro paese considerando che, mai fino a oggi, un cantante italiano era stato invitato come ospite fuori concorso in una finale dell'ESC.

Per Mahmood si tratta della terza presenza agli Eurovision dopo la partecipazione in gara nel 2019 a Tel Aviv grazie alla vittoria a Sanremo con "Soldi" e nel 2022 a Torino dopo il trionfo a Sanremo con Blanco in "Brividi". " Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite", ha detto Mahmood emozionato e sorpreso dell'invito, dicendosi grato per l'opportunità: "È un grande onore per me. Non vedo l'ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo ".

Gli altri italiani in gara

Ormai manca meno di un mese all'inizio dell'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest. Il Regno Unito ha ricevuto il testimone dall'Ucraina per organizzare l'evento che non poteva svolgersi, per motivi di sicurezza, nel paese che ha vinto la passata edizione. A Liverpool fervono i preparativi per l'edizione che unisce inglesi e ucraini nel segno della musica e all'Arena - dove si svolgeranno semifinali e finalissima - ci saranno altri due italiani oltre a Marco Mengoni e Mahmood. Si tratta di Alessandra, savonese di nascita ma norvegese di adozione, che rappresenterà proprio la Norvegia e i Piqued Jacks, duo pistoiese che rappresenterà San Marino.

Eurovision in televisione

Come ogni anno le semifinali e la finale dell'Esc saranno trasmesse in diretta sui canali Rai per consentire al pubblico di seguire la manifestazione. Gabriele Corsi e Mara Maionchi (che ha preso il posto di Cristiano Malgioglio) commenteranno le dirette da Liverpool in programma martedì 9 e giovedì 11 maggio a partire dalle ore 21 su Rai 2, mentre la finale di sabato 13 maggio andrà in onda come di consueto alle 20.40 su Rai 1. Ulteriori dirette si terranno in streaming su Rai Play e su Rai Radio.