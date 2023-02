Eurovision 2023: data e concorrenti (oltre a Marco Mengoni)

Sarà Marco Mengoni a rappresentare l'Italia agli Eurovision Song Contest di Liverpool in programma il prossimo maggio. La 67edizione della kermesse canora vede iscritti trentasette paesi, che si contenderanno il titolo nella finale del 13 maggio. La vincitrice uscente, l'Ucraina, ha ceduto l'onere dell'organizzazione al Regno Unito (secondo classificato nel 2022) a causa della guerra e l'edizione sarà un connubio delle due culture, quella inglese e quella ucraina, per uno show dal tema "United By Music".

A organizzare l'evento, in programma dall'8 al 13 maggio a Liverpool, è l'emittente britannica BBC con la collaborazione dell 'UA:PBC, l'emittente pubblica ucraina. Al momento solo la metà degli artisti in gara sono stati resi noti e tra questi c'è anche un'italiana, Alessandra Mele, che rappresenterà la Norvegia e che per i bookmaker è tra i favoriti insieme a Mengoni e al duo ucraino Tvorchi. Tra gli altri italiani, che potrebbero prendere parte all'Esc 2023, potrebbe esserci anche Pamela Prati in lizza per la vittoria del concorso "Una voce per San Marino".

Cos'è l'Eurovision Song Contest

L'Eurovision Song Contest - conosciuto anche come ESC o Eurofestival - è il più importante concorso canoro al mondo e anche il più longevo e seguito tra gli eventi non sportivi tanto che gli americani hanno voluto dare vita a una versione Usa dello spettacolo. Istituita nel 1956 in Svizzera, la kermesse musicale è cresciuta negli anni tanto da diventare un appuntamento seguito da oltre 300 milioni di spettatori. La forza dell'Eurovision sta nel riunire in un unico grande show paesi, artisti e sonorità differenti nel segno della condivisione e dell'internazionalità.

Dove si svolge l'Eurovision

L'Eurovision Song Contest può essere definito itinerante. Ogni anno, infatti, l'evento viene organizzato nel paese che ha vinto l'edizione precedente. Nel 2022 toccò all'Italia (a Torino) ospitare l'Esc grazie alla vittoria dei Maneskin nel 2021. Quest'anno, per la settima volta nella storia della manifestazione, invece a ospitare il concorso canoro sarà la seconda classificata dell'ultima edizione, il Regno Unito a Liverpool, a causa dell'impossibilità - dovuta alla guerra - di farlo in Ucraina paese vincitore del 2022. L'ultimo precedente simile risale al 1980, quando vinse Israele ma l'organizzazione venne affidata ai Paesi Bassi.

Quando si terrà l'Eurovision Song Contest

Maggio è il mese dell'Eurovision e anche per l'edizione 2023 le semifinali e la finalissima si svolgeranno entro i primi quindici giorni. Le due semifinali sono in programma martedì 9 maggio e giovedì 11 maggio, mentre la serata finale è prevista per sabato 13 maggio alla Liverpool Arena. In realtà, l'evento dura circa una settimana con l'ascolto delle canzoni degli artisti in gara in più fasi per consentire alle varie giurie di esprimere il loro voto.

Chi ha vinto l'Eurovision nel 2022

L'Eurovision Song Contest 2022, che si è tenuto nel nostro paese a Torino, ha visto trionfare la Kalush Orchestra, la band che rappresentava l'Ucraina e che ha voluto dare voce al popolo ucraino e alle sofferenze causate dall'invasione russa attraverso la canzone "Stefania". Una vittoria più politica che canora, che ha visto classificarsi solo sesti Mahmood e Blanco con la loro "Brividi".

Come si fa a partecipare all'Eurovision

La partecipazione all'ESC è aperta a tutte le emittenti radiotelevisive, che fanno parte attivamente dell'EBU (European Broadcasting Union), la più importante associazione di radiotelevisioni al mondo. Questo non significa necessariamente appartenere alla zona europea e a testimoniarlo ci sono le partecipazioni, negli anni, di paesi fuori dall'Unione come Israele, Cipro, Marocco, Armenia e addirittura Australia. Per partecipare ogni nazione deve versare una quota di iscrizione mentre l'artista che rappresenterà il Paese viene scelto in eventi nazionali simili al nostro festival di Sanremo.