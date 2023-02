Aspettando Sanremo 2023: tutto su conduttori e co-conduttori

Oltre alla musica, i veri protagonisti del festival di Sanremo sono i personaggi. Dai cantanti agli ospiti fino a conduttori e co-conduttrici, l’interesse del pubblico è altissimo sulle figure che ruotano attorno alla popolare kermesse canora. Tra curiosità, dichiarazioni e gossip, ecco chi sono e cosa faranno i sei conduttori della 73esima edizione di Sanremo.

Amadeus

Sanremo non è ancora iniziato ma c'è già una riconferma. Quella di Amadeus. Il conduttore e direttore artistico sarà alla guida del Festival anche nel 2024 a prescindere da come andranno gli ascolti della 73esima edizione al via il prossimo 7 febbraio. La direzione Rai lo ha blidato per due anni (2023 e 2024) con il consueto doppio ruolo e un cachet, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 350mila euro a edizione. Così, con il prossimo anno Amadeus eguaglierà il record delle cinque stagioni consecutive raggiunto da Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Sul suo ruolo a Sanremo 2023, c'è poco da dire, solo da guardare.

Gianni Morandi

Se c'è uno che il Festival lo conosce bene - si può dire da ogni angolazione - quello è Gianni Morandi. All'Ariston il cantante ha gareggiato ben sei volte, vincendo una sola edizione (1987 con il brano "Si può dare di più" insieme a Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri). Nel 1999 è stato ospite speciale mentre nel 2011 e 2012 è stato il conduttore di due fortunate edizioni. Solo il ruolo di co-conduttore mancava al suo lungo elenco e tra poco Gianni potrà spuntarlo dalla lista delle cose da fare. A Sanremo Morandi arriva forte dell'affetto del pubblico e dopo il brutto incidente, nel quale è rimasto gravemente ustionato.

Chiara Ferragni

Si tratta della prima vera esperienza da conduttrice per l'imprenditrice digitale. Nonostante la fama, Chiara Ferragni non si è mai cimentata nel ruolo prima d'ora e il palco dell'Ariston rappresenta il suo debutto alla conduzione. " Non sono una showgirl né una conduttrice, sarò me stessa", ha detto pochi giorni fa, mettendo le mani avanti. Di sicuro su di lei sono puntati i riflettori e gli occhi dei suoi 28 milioni di follower. Amadeus l'ha corteggiata per ben quattro anni e lei ha ammesso di avere "studiato" per conoscere meglio il Festival prima di dire "sì, ci sarò" . Dopo i gossip sui presunti atteggiamenti da diva nel backstage di Sanremo, ora l'aspetta la prova del nove. A cominciare dalla temibile scalinata dell'Ariston, che scenderà nella prima serata (il 7 febbraio) e nella finalissima (l'11 febbraio).

Francesca Fagnani

Nel suo programma è la "belva" che conduce interviste pungenti e irriverenti. A Sanremo il pubblico, forse, la conoscerà in una veste diversa e meno "aggressiva". Francesca Fagnani presenterà per la prima volta il Festival al fianco di Amadeus e Morandi con la sicurezza di chi sa fare il suo mestiere, adattandosi a ogni contesto. " Sarei andata anche gratis" , ha confessato la Fagnani alla vigilia del debutto all'Ariston - in programma l'8 febbraio - dove la conduttrice potrebbe arrivare in tailleur (suo outfit preferito) o abito lungo nero firmato Giorgio Armani.

Paola Egonu

La schiacciatrice dell'Italvolley, portabandiera dell'Italia a Tokyo nel 2021, sarà la co-conduttrice della terza serata di Sanremo in programma giovedì 9 febbraio. Nonostante la professione sportiva, Paola Egonu non è un volto nuovo del piccolo schermo. Lo scorso anno ricoprì il ruolo di "conduttrice per una sera" a Le Iene e per il cinema ha doppiato il cartone animato della Disney "Soul". Forte e energica in campo, la Egonu arriva all'Ariston per vivere a pieno la magica atmosfera sanremese, pronta a mostrare un'altra Paola: " Vorrei che venisse fuori una piccola parte di me, quella più emotiva, più nascosta ".

Chiara Francini