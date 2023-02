"5 milioni di euro". La supervilla della Ferragni per Sanremo

Ottocento metri quadrati, un campo da tennis e una piscina vista mare. Chiara Ferragni dovrebbe alloggiare in una villa di lusso tra Sanremo e Imperia a venticinque minuti di auto dall'Ariston. L'imprenditrice digitale è già arrivata in riviera e si è sistemata nella residenza, dove trascorrerà i prossimi giorni in vista dell'impegno come co-conduttrice al Festival nella prima e nell'ultima serata della kermesse.

Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto suggestivo della piscina panoramica, che si trova nel parco della lussuosa villa affittata, presumibilmente, almeno fino al prossimo 12 febbraio. Una foto che immortala uno scorcio della vasca con vista mare, che corrisponderebbe alle foto che si trovano su un sito di annunci immobiliari di proprietà di lusso. La villa sembra corrispondere alla descrizione della dimora Oltremare, o Villa Dendi, un immobile in posizione collinare in vendita a cinque milioni di euro, che si affaccia sulla costa sanremese a soli diciotto chilometri di distanza dall'Ariston. La stessa che i Ferragnez affittarono nel 2021, quando Fedez partecipò al Festival, che costerebbe 6mila euro a settimana di locazione.

Le voci che la moglie di Fedez avesse scelto una sistemazione distante dal centro di Sanremo erano iniziate a circolare nelle scorse settimane e la preferenza sarebbe ricaduta sul luogo da dove la Ferragni, nelle scorse ore, ha condiviso foto e video. Una villa distante da Sanremo ma non troppo, lontano da occhi indiscreti vista la posizione in collina e con ampi spazi da godere (otto camere e altrettanti bagni). Insomma, la soluzione perfetta per godersi ore tranquille lontano dal caos del Festival e accogliere familiari e amici nel weekend, che precede il suo esordio alla conduzione. Secondo Dagospia nella dimora di lusso dovrebbero essere girati anche una parte dei nuovi episodi della docuserie "The Ferragnez".