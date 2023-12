"Due canzoni neanche ascoltate da Amadeus". Il retroscena di Al Bano: così è stato escluso da Sanremo

Nel lungo elenco di partecipanti al prossimo Festival di Sanremo non è passata innoservata la sua assenza, visto che nei giorni che precedevano l'annuncio ufficiale del cast il suo nome era circolato come possibile concorrente che avrebbe potuto gareggiare sul palco dell'Ariston. E invece nulla: per Albano Carrisi, in arte Al Bano, non c'è stato nulla da fare. La straordinaria voce di Cellino San Marco, che a maggio ha compiuto 80 anni, ha rivelato il retroscena sulla sua esclusione alla 74esima kermesse della canzone italiana.

Il cantautore ha raccontato all'Adnkronos di aver presentato due brani: uno scritto con Francesco Vaia, ex direttore generale dell'Istituto Spallanzani e ora direttore generale della Prevenzione Sanitaria presso il ministero della Salute, dal titolo Ci devi credere; l'altro - giudicato " molto interessante " - gli è stato invece passato da Pasquale Mammaro, uno dei più famosi produttori televisivi oltre che manager di diversi artisti.

" Ma Amadeus non ha accettato né l'uno né l'altro ", ha annotato con tristezza Al Bano. Una realtà con cui deve fare i conti, un doppio "no" che di fatto gli ha impedito di prendere parte a quello che sarebbe stato l'ultimo Sanremo della sua carriera, " perché ormai l'età mi consiglia così ". Il cantautore ha comunque riconosciuto ad Amadeus di essere stato onesto, considerando che " da subito " lo aveva messo al corrente dalla linea che intendeva intraprendere nei suoi confronti: " Mi ha detto che per me non ci sarebbe stato spazio a Sanremo, dopo l'esibizione dell'anno scorso con Gianni Morandi e Massimo Ranieri ".

Al Bano però, con la sua " testa dura ", non si è arreso e ha scelto di inviare lo stesso i suoi brani. La posizione teorica di Amadeus alla fine si è calata nella realtà: niente Festival. " Non sono sicurissimo che non li abbia ascoltati, ma ne sono quasi certo ", ha affermato. Un rammarico che via via si amplifica: se avesse partecipato anche al prossimo Festival avrebbe chiuso la sua carriera sanremese con ben 20 presenze, di cui 16 in gara e 4 da ospite. Quando ci si presenta sul palco dell'Ariston in veste di ospite " l'adrenalina è tanta ed è una bella esperienza ", mentre quando si corre in prima persona per tentare la vittoria " è tutto un altro mondo ".