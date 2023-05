"E che c....". Mara Maionchi sbotta per l'eliminazione in diretta all'Eurovision

C'era un pezzo di Italia anche nella seconda semifinale dell'Eurovision song contest. I Piqued Jacks, band pistoiese, sono saliti sul palco della Liverpool Arena in rappresentanza di San Marino e tra i loro sostenitori c'era anche Mara Maionchi, che non ha fatto mistero di volerli in finale. Sfortunatamente la band non ha incontrato il favore del pubblico e il sogno di poter rientrare nel gruppo dei ventisei finalisti è sfumato e la Maionchi non l'ha presa affatto bene.

Sin da inizio puntata la commentatrice, che quest'anno affianca Gabriele Corsi alla conduzione della diretta sui canali Rai, ha sostenuto i quattro ragazzi di Pistoia, che hanno ottenuto il pass per l'Eurovision vincendo il contest "Una voce per San Marino". I Piqued Jacks si sono esibiti nella seconda parte della serata, tra gli ultimi artisti, dopo una serie di performance non brillanti e hanno infiammato il pubblico con una esibizione rock di tutto rispetto. Sulle note del brano "Like an animal" Mara Maionchi, che fino a quel momento si era trattenuta nel dare giudizi e esprimere la sua opinione, è letteralmente esplosa.

Alla fine della canzone si è lascia prendere dall'euforia e, bando all'etichetta, è sbottata. " Eh, che cazzo! Sono forti, fortissimi!! Bravi ", ha urlato la commentatrice, augurandosi il loro passaggio alla fase finale. Poi, accortasi dello scivolone linguistico in eurovisione, si è ammutolita lasciando la parola a Corsi che, ridendo, ha commentato: " Non credo che arriverò vivo alla fine di questa semifinale ".

Fuori i Piqued Jacks: la delusione della Maionchi