Eurovision 2023: quando e come votare i tuoi preferiti

Si è ufficialmente alzato il sipario sull'Eurovision song contest 2023. La prima semifinale si è conclusa con il passaggio alla finalissima di sabato 13 maggio di dieci paesi: Norvegia, Serbia, Portogallo, Croazia, Svizzera, Israele, Moldavia, Svezia, Repubblica Ceca, e Finlandia. La prima serata alla Liverpool Arena ha riservato tanto spettacolo e qualche emozione e tra poche ora si conosceranno i nomi degli altri finalisti, ai quali si aggiungeranno i Big Five (Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Spagna).

A decidere le sorti di semifinali e finalissima saranno le giurie tecniche di ciascun paese e i telespettatori, che possono votare la loro canzone preferita (o più di una) attraverso il sistema di televoto, che mette a disposizione del pubblico tre soluzioni: app, telefono o sms. La vera novità dell'Eurovision 2023 è rappresentata dal fatto che, per la prima volta nella storia della competizione, i telespettatori di tutto il mondo - quindi non solo quelli dei paesi partecipanti - possono votare le canzoni in gara, determinando così l'esito della gara.

Quando si può votare

Il televoto viene aperto ufficialmente dai conduttori dell'Eurovision al termine di ogni serata dopo l'ultima esibizione canora e rimane attivo circa quaranta minuti. In questo lasso di tempo è possibile votare tramite l'applicazione ufficiale, via telefono oppure inviando un sms esprimendo fino a un massimo di venti voti. Durante la diretta in sovraimpressione viene segnalata l'apertura e la chiusura delle votazioni e le modalità per esprimere il proprio voto. Il pubblico italiano può dare la propria preferenza per ciascuno dei ventisei paesi in gara, ma non può votare per l'Italia. Al termine della votazione, ai primi dieci brani più votati in ogni paese partecipante verranno assegnati punti da 1 a 8, 10 e 12 punti, che andranno a sommarsi alla classifica delle giurie per decretare il vincitore.

Come si vota dall'Italia

Per esprimere il proprio voto (o più voti) è possibile scaricare sul proprio cellulare l'applicazione ufficiale "Eurovision Song Contest" e seguire le indicazioni per registrarsi. L'app è disponibile per dispositivi iOS, Android e Windows e consente ai telespettatori di poter dare la propria preferenza agli artisti in gara in pochi passaggi. Come sms e telefonate anche il voto via app è soggetto al pagamento di una tariffa, che viene specificata nel momento in cui si inseriscono le credenziali per il pagamento. In alternativa si può inviare un sms o telefonare ai numeri, che la Rai ha attivato per il televoto dell'Eurovision. Dall'Italia si può chiamare il numero 894 222 e digitare il numero dell'artista preferito aggiungendo da 01 a 26 a seconda dell'ordine di uscita assegnato a ogni paese. Il costo della telefonata è di 0,51 euro. Oppure si può inviare un sms al 4754750 inserendo nel testo del messaggio solo il numero del paese, che si desidera votare sempre da 01 a 26. Il costo di ciascun sms è di 0.50 euro. I numeri saranno comunque riportati in sovraimpressione durante la diretta Rai.