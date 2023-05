Eurovision 2023: come seguirlo in diretta tv e streaming

Tra poche ore il sipario si alzerà sulla sessantasettesima edizione dell'Eurovision song contest. L'evento musicale globale, che riunisce decine di paesi nel segno della musica, prenderà il via martedì 9 maggio con la prima semifinale, proseguirà mercoledì 10 con la seconda semifinale e si concluderà sabato 13 maggio con la finalissima, nella quale si conoscerà il nome del cantante e della nazione vincitrice dell'Eurovision 2023.

Alla Liverpool Arena sono attesi decine di artisti e migliaia di spettatori pronti ad applaudire i cantanti e le band in gara oltre ai numerosi ospiti internazionali. I biglietti per godersi lo spettacolo dal vivo sono andati esauriti in pochi giorni così, per assistere all'Eurovision song contest, non rimane che godersi lo spettacolo in televisione, in streaming, su Youtube oppure in radio comodamente seduti in poltrona.

Dove vedere l'Eurovision in televisione

L'Eurovision song contest sarà trasmesso in diretta da Liverpool dalla Rai. Le due semifinali andranno in onda su Rai Due, mentre la finale verrà trasmessa da Rai Uno. A commentare la serata per l'Italia sarà il duo composto da Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Martedì 9 maggio su Rai Due alle 20:15 ci sarà l'anteprima dell'Esc con notizie e curiosità legale alla kermesse musicale poi, dopo il Tg2, andrà in onda la diretta dalla Liverpool Arena a partire dalle ore 21 con i commenti alle performances degli artisti della prima semifinale. Stessa scaletta per la serata di mercoledì 10 con l'anteprima dell'Eurovision prima del Tg2 e la diretta della seconda semifinale sempre su Rai Due. Sabato 13 maggio la diretta si sposterà su Rai Uno. A partire dalle ore 20:45 Mara Maionchi e Gabriele Corsi si collegheranno con Liverpool per trasmettere la serata finale dell'evento e conosce il vincitore. Le tre serate dell'Eurovision 2023 sono disponibili anche in Ultra HD su Rai 4K (canale 210 di TivùSat o canale 101 del Digitale Terrestre) oppure sulla rete nazionale San Marino RTV, canale 831 del Digitale Terrestre, canale 520 di Sky e 93 di TivùSat.

Eurovision in streaming, dove vederlo

Per assistere alla diretta in lingua originale basterà collegarsi al canale Youtube ufficiale dell'Eurovision Song Contest, che trasmetterà in diretta dalla Liverpool Arena a partire dalle ore 21 per tutte e tre le serate in programma. Chi possiede un tablet o un pc potrà invece godersi lo show anche su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai e le puntate saranno disponibili per quarantotto ore. Chi si trova in viaggio o fuori casa, infine, potrà seguire l'Esc anche via radio su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre con il commento in simulcast di Mariolina Simone, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo.