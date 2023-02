Festival di San Marino, Elettra Lamborghini rinuncia. Colpa della sorella?

Nella settimana calda di Sanremo, dove il gossip finisce inevitabilmente in secondo piano (almeno quello lontano dalla riviera), anche il festival di San Marino conquista la scena grazie alla "sfida" mancata tra le sorelle Lamborghini.

Come già era accaduto lo scorso anno con Achille Lauro, alcuni artisti italiani scartati da Amadeus hanno deciso di giocarsi la carta di San Marino per cercare di arrivare all'Eurovision Song Contest in programma il prossimo maggio. Tra questi c'è Ginevra Lamborghini, che è in lizza per rappresentare la Repubblica all'evento in programma a Liverpool. Concluso il suo impegno al Grande fratello vip, l'ex gieffina si è iscritta a "Una Voce per San Marino", concorso canoro che decreterà il rappresentante di San Marino agli ESC e pare che anche la sorella, Elettra, avesse deciso di gareggiare.

L'indiscrezione su Ginevra e Elettra Lamborghini

" Elettra Lamborghini scartata al Festival di Sanremo aveva pensato di provarci con il Festival di San Marino", riferisce il settimanale Chi ricordando che la vittoria del concorso canoro di San Marino consente l'accesso all'Eurovision Song Contest. "Ma quando Elettra ha saputo che ci avrebbe provato anche la sorella Ginevra ha rinunciato ", conclude la rivista di Alfonso Signorini. L'ereditiera avrebbe dunque preferito evitare lo scontro con la sorella alla luce del fatto che, tra le due, non corre buon sangue.

I rapporti tra le due Lamborghini sono tesissimi da anni per colpa di screzi avvenuti in passato e mai superati. Al Grande fratello vip Alfonso Signorini avrebbe voluto mettere a confronto le sorelle, ma la Twerking Queen ha chiuso le porte con una diffida. Nessun confronto in televisione e neppure sul palco - sul piano musicale - dove, comunque, non ci sarebbe stata storia, visto il successo internazionale di Elettra Lamborghini. Ma l'artista avrebbe preferito evitare paragoni e sfide con la sorella Ginevra Lamborghini, facendo un passo indietro, sostengono i bene informati.