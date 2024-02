"È incinta?". Il dettaglio che scatena i social: giallo su Annalisa

Proprio come le aspettative della vigilia Annalisa si è presa il palco dell'Ariston e si è confermata tra i big favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2024. Con il suo brano Sinceramente è pronta a inanellare l'ennesimo successo, una canzone con un gran potenziale e che - grazie anche a quel senso ipnotico - potrebbe spopolare a stretto giro. Ma nel frattempo sul conto dell'artista si è scatenato il solito giallo: la cantautrice di Savona è incinta? Al popolo dei social non sono passati inosservati due dettagli e in pochi minuti l'interrogativo ha invaso la bacheca di X (fu Twitter).

Il primo elemento è stato fornito dall'ingresso della stessa Annalisa che, cogliendo di sorpresa pure il conduttore Amadeus, ha scelto di non scendere le scale e di presentarsi davanti al pubblico senza percorrere la famosa scalinata che porta al palco. Prevenzione? Paura di cadere? Sono queste le principali ipotesi che hanno attanagliato alcuni utenti social. Non solo: durante l'esibizione c'è chi ha notato un pancino "sospetto", come se l'artista fosse in dolce attesa.

Con il passare dei minuti la voce si è fatta sempre più forte e, in maniera inevitabile, il gossip è dilagato. " Annalisa è incinta e nessuno me lo leva dalla testa ", " La butto lì, per me Annalisa è incinta ", " Secondo mia madre Annalisa è incinta perché ha una pancia sospetta e non ha fatto le scale ", " Annalisa incinta?! Si notava un bel pancino "; " Ma Annalisa è incinta? Niente scale e mi sembrava di intravedere un po' di pancina ". C'è chi ha anche inoltre puntato l'attenzione sul vestito indossato in occasione della sua esibizione, come se avesse adottato chissà quale strategia ben precisa per mascherare il tutto: " Niente scale, blazer largo e coprente.. solo io ho avuto l'impressione che Annalisa sia incinta? ".

Non è la prima volta che Annalisa finisce al centro di supposizioni del genere: ormai da tempo torna ciclicamente il rumor secondo cui sarebbe in dolce attesa e le indiscrezioni non si sono certamente risparmiate per il Festival di Sanremo. C'è però un dettaglio (anzi, il vero dettaglio) che di fatto potrebbe porre la parola fine a quanto insinuato sui social nelle scorse ore: dopo aver cantato è andata a cena con la sua squadra e una storia pubblicata su Instagram immortala la cantautrice con quello che sembra essere un bicchiere di vino bianco. E, come si sa, a una donna in gravidanza è sconsigliato bere alcol.