"La battaglia non è ancora vinta...". La confessione di Allevi

Il compositore Giovanni Allevi sarà il secondo ospite del festival di Sanremo 2024. L'annuncio è stato fatto dal direttore artistico della kermesse canora, Amadeus, nell'edizione serale del Tg1 di lunedì. Si tratta della prima volta che il pianista torna a esibirsi dal vivo dopo la scoperta del tumore al midollo osseo, che lo ha costretto a ritirarsi dalla scena pubblica per curarsi.

L'annuncio di Amadeus

Giovanni Allevi sarà al teatro Ariston mercoledì 7 febbraio. Ad annunciare che sarà lui l'ospite speciale della seconda serata di Sanremo 2024 è stato Amadeus in diretta al Tg1. " L'annuncio di stasera è qualcosa di particolare, che va al di là della musica e tocca le corde del sentimento, perché è una persona che ammiro tanto, che con il suo piano ha affascinato milioni di fan nei teatri di tutto il mondo", ha detto il conduttore visibilmente emozionato, aggiungendo: "Una malattia insidiosa lo ha costretto a lasciare le scene per affrontare la sua battaglia più dura. Una battaglia non è ancora vinta, ma sono onorato che abbia accettato il mio invito. È una forza della natura ".

Le parole di Giovanni Allevi

Giovanni Allevi tornerà a sedersi davanti a un piano, dopo un anno e mezzo di stop, nel corso della seconda serata di gara del Festival e proprio attraverso il Tg1 ha voluto ringraziare Amadeus. " Sono profondamente grato per l'invito, che emozione sarà. Avrò una grande responsabilità, quella di lanciare una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia non ancora vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri, che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un grande attaccamento alla vita ", ha detto il musicista comparendo in un video messaggio registrato, poi condiviso anche sui suoi profili social.

La malattia di Allevi: il mieloma

Il 18 giugno 2022 Giovanni Allevi annunciò di avere un mieloma, "una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa". Su Instagram pubblicò un breve messaggio, nel quale annunciava di doversi concentrare su sè stesso, rimanendo lontano dalla sua musica. Settimane dopo Allevi fece sapere di essere affetto da un mieloma multiplo, un tumore del midollo osseo che colpisce le cellule plasmatiche, cioè i globuli bianchi in grado di produrre anticorpi. Il musicista ha intrapreso un lungo e doloroso percorso di cure, che hanno portato verso sostanziali miglioramenti. Ma per Allevi la battaglia non è ancora conclusa e lo ha ricordato al Tg1, dove ha ringraziato per l'invito a Sanremo.

Sanremo 2024: i prossimi annunci

La cavalcata di avvicinamento al prossimo Festival di Sanremo proseguirà con nuovi annunci da parte del direttore artistico Amadeus, che mercoledì 29 novembre - sempre in diretta al Tg1 della sera - rivelerà chi sono le co-conduttrici, che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston. Domenica 3 dicembre, invece, il conduttore svelerà i nomi dei ventitré Big in gara mentre nella settimana successiva farà un annuncio a sorpresa.