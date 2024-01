Lazza, Rosa Chemical e Arisa a Sanremo. L'annuncio a sorpresa di Amadeus

Mentre il festival di Sanremo si avvicina a grandi passi (la prima serata è in programma martedì 6 febbraio), Amadeus continua a fare anticipazioni su ciò che il pubblicò vedrà dentro e fuori al teatro Ariston. La formula dell'annuncio durante il Tg1 sembra piacere molto al conduttore che, poco fa, ha svelato chi saranno gli artisti che si esibiranno sul palco esterno di Sanremo 2024, quello di Piazza Colombo.

Anche quest'anno - come già era accaduto nell'edizione 2023 - il teatro Ariston avrà un prolungamento virtuale con altri due palchi esterni: la nave da crociera Costa (ormeggiata in rada a Sanremo) e il palco di piazza Colombo. La scorsa settimana Amadeus aveva annunciato che sul palco in mezzo al mare saliranno Tedua, Bresh, Bob Sinclar e Gigi D'Agostino oltre a un artista a sorpresa, che si esibirà durante la serata finale al fianco di Tedua. All'appello mancavano ancora i nomi dei cantanti, però, che si esibiranno nella piazza adiacente all'Ariston. Così, nel corso del Tg1 odierno, il direttore artistico della kermesse canora ha colmato la lacuna, svelando i nomi dei cinque cantanti che si esibiranno dal vivo. "Un supercast per Piazza Colombo!", ha commentato Amadeus in collegamento con il Tg1.

A inaugurare il palco Suzuki sarà Lazza, che si esibirà nella prima serata (6 febbraio). Il rapper torna a Sanremo esattamente un anno dopo avere sfiorato la vittoria dell'ultimo Festival, forte del grande successo radiofonico e discografico ottenuto negli ultimi dodici mesi. Mercoledì 7 febbraio toccherà a Rosa Chemical cantare dal vivo fuori dall'Ariston. La sua ultima apparizione avvenuta a proprio Sanremo 2023 viene ricordata più per il bacio a Fedez che per la sua musica. Smessi i panni delle conduttrici del Prima Festival Paola e Chiara saranno in piazza Colombo giovedì 8 febbraio, mentre Arisa si esibirà venerdì 9 febbraio. Per lei si tratta di un mezzo successo, visto che sperava di entrare nella rosa dei trenta cantanti in gara, ma comunque una grande vetrina per la sua incredibile voce. A chiudere l'elenco degli ospiti sarà Tananai, che si esibirà dal vivo sabato 10 febbraio durante la finalissima. Il giovane cantautore ha già commentato sui social la sua ospitata, scherzando sulla sua momentanea assenza dalla scena musicale: "Spero di rimettermi in forma per Sanremo mannaggia Ama! Mi stavo rilassando". E ora, salvo sorprese dell'ultimo minuto, si va dritti verso Sanremo 2024.