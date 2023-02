"Mi è dispiaciuto". Rosa Chemical frigna dopo la critica di Renato Zero

Le critiche vanno incassate. Soprattutto se a farle è Renato Zero, che in questi anni ha visto esibirsi in televisione e sul web un esercito di aspiranti artisti che - in maniera diretta o implicita - ha provato a ricalcare le sue orme. L'irriverenza e la stravaganza hanno reso unica (e inimitabile) la carriera del cantautore romano, che per alcuni è semplicemente una genuina fonte di ispirazione mentre per altri è oggetto di un vero e proprio copia e incolla. La sua strigliata non è stata proprio gradita da Rosa Chemical, fresco della partecipazione a Sanremo.

Nelle ultime ore Renato Zero ha messo nel mirino la truppa di sosia, anche perché alla fine l'originale vince sempre ed è cio che viene effettivamente apprezzato dal pubblico anche a lungo termine. L'autenticità è un fattore di assoluto rilievo per chi si esibisce sul palco. " Non frequento assiduamente i social ma vado scoprendo di avere un numero di sosia impressionante ", ha dichiarato il cantautore nell'intervista rilasciata a ilGiornale. E tra gli altri non può essere dimenticato Achille Lauro.

L'uscita del cantautore romano è stata commentata direttamente da Rosa Chemical in occasione dell'ultima puntata di Domenica in, programma in onda su Rai 1. Il trapper, una volta intrapreso il discorso relativo alla "ramanzina" di Renato Zero, ha affrontato la questione e non ha nascosto una sorta di amarezza: " C'è chi parla bene, c'è chi parla male. Mi è dispiaciuto un po' leggere quelle cose... ".

Rosa Chemical su Renato Zero a #DomenicaIn: “Non lo cito nel brano ma in tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato. Ho mandato sempre amore. Ho un grande rispetto per Renato. Mi è dispiaciuto leggere quelle cose…io resto affettuoso!”#MaraVenier@RosaChemical

@RaiPlay pic.twitter.com/aM3EHffdc5 — Dario Sardonè (@dariosardone) February 19, 2023

Comunque il cantante che ha portato in gara Made in Italy in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo non ha fatto mancare parole di apprezzamento verso Renato Zero: " Resto affettuoso ". E, nonostante non lo abbia citato nel brano, ha confermato che rappresenta un modello di riferimento nel proprio percorso che ha intrapreso: " In tutte le interviste che ho rilasciato l'ho citato in realtà e ho mandato sempre tanto amore. Soprattutto ho un grande rispetto, una grande stima per Renato ".