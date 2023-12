"Il no di Amadeus? Non un'esclusione ma una...". Loredana Lecciso su Al Bano e il Festival mancato

L'esclusione di Al Bano da Sanremo 2024 non è passata inosservata. Il cantante di Cellino San Marco aveva presentato non uno ma ben due brani per tentare di accedere al Festival in programma il prossimo febbraio. Ma Amadeus ha scartato entrambe le canzoni e senza neanche ascoltarle. Il retroscena è stato raccontato da Carrisi nel corso dell'ultima intervista rilasciata all'agenzia di stampa AdnKronos all'indomani della mancata ammissione a Sanremo. Piuttosto che parlare di esclusione, però, la compagna Loredana Lecciso ha intravisto nella scelta di Amadeus un chiaro intento celebrativo.

La delusione di Al Bano

Per stessa ammissione di Al Bano, il "no" del direttore artistico non è arrivato inaspettato, ma questo non ha comunque cancellato l'amarezza del popolare cantante. " Mi ha detto che per me non ci sarebbe stato spazio a Sanremo, dopo l'esibizione dell'anno scorso con Gianni Morandi e Massimo Ranieri", ha dichiarato nei giorni scorsi l'artista, dicendosi dispiaciuto per un motivo ben preciso: "Poteva essere l'ultimo Festival, perché ormai l'età..." . Al Bano Carrisi ha celebrato 80 anni lo scorso maggio con un evento all'Arena di Verona e avrebbe desiderato calcare ancora una volta, forse per l'ultima, il palco dell'Ariston. Ma il suo mancato approdo al Festival non può essere visto in modo negativo e a dirlo è stata Loredana Lecciso.

Il commento di Loredana Lecciso

" Penso che Amadeus abbia deciso di non farlo partecipare al Festival perché ancora ha nella memoria l'immenso successo, che ha avuto Al Bano lo scorso anno quando si è esibito con Massimo Ranieri e Gianni Morandi, un momento che rimarrà per sempre scolpito nella storia della musica italiana", ha dichiarato la Lecciso all'Adnkronos, smorzando le polemiche nate in seguito all'esclusione del compagno. "Certo non avere Al Bano a Sanremo è sempre una perdita", ha proseguito la compagna di Carrisi, discolpando Amadeus: " La sua decisione l'ho letta come una nota positiva, la vedo più come una conferma della vittoria che ha avuto Al Bano lo scorso anno" .

L'ultima grande apparizione all'Ariston