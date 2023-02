Le canzoni di Sanremo si prendono la top 10: ecco le sorprese in classifica

La 73esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da pochi giorni, ma le canzoni che sono state presentate dai big in gara hanno già avuto un impatto notevole e hanno fatto subito breccia nel cuore degli italiani. Parla chiaro l'ultima classifica dei singoli Fimi-Gfk, totalmente dominata dai protagonisti della kermesse della canzone del nostro Paese. Scorrendo la graduatoria settimanale WK 7 (dal 10 al 16 febbraio 2023) non mancano sorprese.

10° posto: Coma_Cose con "L'addio"

Al decimo posto si trovano i Coma_Cose, che hanno gareggiato sulle note de L'addio. La coppia aveva occupato la casella numero 13 nella classifica finale di Sanremo 2023, ma fin da subito è apparso evidente il riscontro positivo da parte del pubblico. La chimica tra Fausto Lama e California è uno degli elementi che caratterizzano il duo, che ha deciso di esibirsi con un pezzo introspettivo in cui molti ascoltatori si sono immedesimati.

9° posto: Ultimo con "Alba"

Non particolarmente brillanti i primissimi numeri di Alba, che al momento si deve accontentare solo del nono posto. Per intenderci: è una posizione assai nobile, ma Ultimo ci ha abituato a numeri sfavillanti e dunque fa un certo effetto non vederlo figurare in primissima fila. Il cantante romano è stato coraggioso: ha portato in gara un brano che ha saputo esaltare le sue abilità anche da autore parlando del complesso di fragilià e forze con cui l'essere umano fa i conti.

8° posto: Colapesce & Dimartino con "Splash"

Le loro partecipazioni al Festival non sono mai passate inosservate: Colapesce & Dimartino riescono sempre a ritagliarsi grande spazio, come già dimostrato con Musica leggerissima. E quest'anno è stato lo stesso con Splash, una canzone apparentemente leggera ma che in realtà tratta il tema delle aspettative che l'uomo spesso si crea.

7° posto: Elodie con "Due"

Probabilmente avrebbe meritato un posizionamento più alto a Sanremo, ma comunque Elodie può ritenersi più che soddisfatta: con la sua Due è al settimo posto nella classifica dei singoli Fimi-Gfk. In apparenza con contorni sofisticati, la canzone non esce dalla testa e con il passare degli ascolti riesce a rendersi sempre più piacevole. Non male, anche se non va tralasciato il fatto che parla di una delusione d'amore, di un rapporto complesso.

6° posto: Rosa Chemical con "Made in Italy"

È stato il più discusso, ancor prima dell'inizio del Festival. E nella serata finale il twerk di Rosa Chemical su Fedez e il bacio in bocca in Eurovisione non ha fatto altro che alimentare la bufera mediatica. Forse anche grazie a questo, la sua Made in Italy è stata tra i pezzi più premiati.

5° posto: Tananai con "Tango"

Deliziosa. Anche perché abbiamo visto Tananai nella sua versione più intimista rispetto a Sesso occasionale. Se al primo ascolto sembrava la classica ballad, con il passare dei giorni è stata progressivamente apprezzata dagli italiani. A dare più forza a Tango è anche il video ufficiale che vede come protagonista una coppia di fidanzati ucraini divisa dalla guerra in corso, obbligata quindi a un amore a distanza.

4° posto: Madame con "Il bene nel male"

Madame ha portato a Sanremo tutta la sua freschezza e originalità. Una ventata d'aria nuova senza ricorrere ai soliti temi scontati: Il bene nel male ha al centro una storia d'amore racconta da una prostituta. È la conferma che merita e questo quarto posto le rende onore.

3° posto: Mr. Rain con "Supereroi"

Senza alcun dubbio la presenza dei bambini sulle scale del Teatro Ariston ha svolto quell'effetto tenerezza, ma il successo di Supereroi va cercato anche nella schiettezza delle parole usate. Una genuina autenticità con cui Mr. Rain ha dato rilievo a quanto sia importante chiedere aiuto di fronte alla depressione. Missione riuscita.

2° posto: Marco Mengoni con "Due vite"

Il secondo posto della classifica dei singoli Fimi-Gfk è occupato da Marco Mengoni, vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Ma in questo caso la sua Due vite si aggiudica la medaglia d'argento. Nel brano spiccano tante parole, molte riflessioni, la grande intimità. Il tutto incentrato sui giri che fanno le vite.

1° posto: Lazza con "Cenere"

Punta i piedi al primo posto Lazza, che riesce a rivolgersi in maniera efficace al pubblico più giovane. Cenere funziona alla grande: fa ballare, prende il volo, il ritornello gira. Parla di un amore tormentato e turbolento, senza far mancare segnali di miglioramento e risoluzione. Il brano è destinato ad avere un grande successo.