Romina contro Al Bano: così lo fulmina sul concerto in Russia

Romina Power prende le distanze da Al Bano, suo ex marito e partner artistico in diversi concerti, l’ultimo dei quali a Madrid. La cantante ha espresso disapprovazione per la decisione del cantante pugliese di esibirsi a San Pietroburgo in occasione del Forum Economico Internazionale, evento legato alla Russia di Vladimir Putin.

Romina non era presente

Al Bano, vista l'assenza di Romina, ha condiviso il palco con Iva Zanicchi, scegliendola come compagna per il concerto in un Paese dove è ancora molto popolare. Il gesto ha segnato una nuova frattura tra i due storici interpreti della musica italiana.

Le parole della Power

La cantante ha scelto di esprimere pubblicamente il suo dissenso attraverso i social, pubblicando una storia su Instagram in cui ha dichiarato: " Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità. "

Durante l’evento, tenutosi a San Pietroburgo nell’ambito del Forum Economico Internazionale, Al Bano ha infatti eseguito – tra altri brani – proprio Felicità, uno dei successi più celebri della coppia, portato al successo al Festival di Sanremo del 1982, dove si classificò al secondo posto. La decisione di Romina di non partecipare e di dissociarsi pubblicamente segna un ulteriore distacco tra i due artisti, già noti per un rapporto professionale altalenante negli ultimi anni.

Le critiche per il concerto

Ma non solo le parole di Romina, numerose sono state le critiche rivolte al cantante per la sua scelta. Al Bano però, spesso ospite del Paese, ha difeso la sua decisione, dichiarando a La volta buona di non vedere alcuna contraddizione: " Quelli che criticano sono sempre quelli che non sanno niente, stanno fuori zona, non sanno qual è la realtà. Qui siamo per fare i messaggeri di pace, è il mio mestiere e lo farò sempre ."

A suscitare particolare attenzione è stata un’intervista andata in onda sul Tg1, diventata rapidamente virale.

