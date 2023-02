La classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2023: Mengoni primo, Anna Oxa ultima

La prima serata del festival di Sanremo ha visto trionfare, almeno per il momento, Marco Mengoni. Al termine delle esibizioni dei primi quattordici Big in gara, la sala stampa (carta stampata, tv, radio e web) ha espresso le proprie preferenze di voto andando a delineare la prima classifica provvisoria, che i bookmaker avevano già predetto.

Ecco la classifica della prima serata

Tra sorprese (Anna Oxa ultima) e previsioni confermate (Mengoni primo), la prima serata del Festival si è chiusa con la seguente classifica provvisoria:

1) Marco Mengoni

2) Elodie

3) Coma Cose

4) Ultimo

5) Leo Gassman

6) Mara Sattei

7) Colla Zio

8) Cugini di Campagna

9) Mr Rain

10) Gianluca Grignani

11) Ariete

12) gIANMARIA

13) Olly

14) Anna Oxa

Cosa è successo durante la prima serata

Dal noioso monologo di Roberto Benigni in apertura di puntata ai look manifesto di Chiara Ferragni, la prima serata di Sanremo 2023 è scivolata via tra momenti a tratti soporiferi e altri decisamente esplosivi. La gara canora è stata intermezzata dall'ospitata dei Pooh, che hanno ricordato il compianto Stefano d'Orazio e dal ritorno sul palco dei vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco. Ma è stato quest'ultimo a scioccare pubblico e spettatori, devastando il palco durante la sua seconda esibizione in un moto di rabbia scatenatosi per un problema tecnico. Decisamente meno imbarazzante la gaffe di Amadeus, che ha scambiato gIANMARIA con Sangiovanni (cantante non in gara). Brillante Gianni Morandi, scialba invece Chiara Ferragni, che nel suo monologo ha puntato su egocentrismo e autocelebrazione. E alla fine (ore 1.30) Amadeus si è persino lasciato coinvolgere dalla Ferragni con una diretta Instagram nella diretta televisiva.