Sanremo 2024, spunta Annalisa come co-conduttrice al posto della Ferragni

Non è passato neppure un mese dalla fine dell'ultimo festival di Sanremo e già si pensa alla prossima edizione. Lo stesso Amadeus ha ammesso di recente di essersi messo a lavoro per allestire quello che sarà il suo ultimo Sanremo. Ma se parlare di cantanti e canzoni in gara appare quanto mai prematuro, ipotizzare chi potrebbe calcare il palco del teatro Ariston nei panni di co-conduttrice appare molto più divertente e un nome su tutti sta prendendo piede nelle ultime ore. Quello dell'ex volto di Amici, Annalisa.

La cantante è una habitué dell'Ariston, palco che ha calcato più volte - dal 2013 a oggi - come concorrente in gara ma mai come co-conduttrice. Eppure, l'ipotesi di poterla vedere nei panni di spalla di Amadeus non sarebbe così strana visto che, contrariamente a Chiara Ferragni (che in televisione non c'era mai stata nonostante la popolarità), Annalisa ha già condotto due programmi ("Tutta colpa di Galileo" e "Tutta colpa di Einstein" su Italia Uno).

Perché si fa il nome di Annalisa a Sanremo 2024

A lanciare l'indiscrezione di Annalisa co-conduttrice del prossimo Festival è il settimanale Chi, che ipotizza un cambio sul palco dell'Ariston: stop al secondo Sanremo per Chiara Ferragni e largo a Annalisa. La scelta di riproporre l’influencer avrebbe fatto storcere il naso a molti in Rai, dopo le polemiche e i guai che ne sono scaturiti e il cambio di rotta potrebbe essere inevitabile. Annalisa è appena uscita con il nuovo singolo "Mon Amour", già in vetta alle classifiche di ascolto e è stata ospite di Fiorello nel suo programma mattutino in onda su Rai Due. E lo showman siciliano, si sa, è vicinissimo al direttore artistico, che magari potrebbe non disdegnare qualche suggerimento sul suo ultimo Sanremo.