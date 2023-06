Ecco perché si parla già di Sanremo 2024: le novità della prossima edizione

A pochi mesi dalla fine del 73esimo festival già si parla di Sanremo 2024. In realtà, da quanto Amadeus ha preso in mano le redini della kermesse canora, non si smette mai di parlarne. Ogni giorno è buono per fare trapelare indiscrezioni, dare anticipazioni e anteprime con l'ovvio intento di tenere alta l'attenzione sull'evento musicale italiano dell'anno. Per questo, con largo anticipo rispetto alle passate edizioni, la Rai ha deciso di pubblicare il regolamento di Sanremo Giovani.

Tutto quello che sappiamo

Se di Sanremo 2024 non si sa praticamente niente (salvo che Amadeus sarà ancora una volta conduttore e direttore artistico) e qualche nome femminile tenta la produzione nel ruolo di co-conduttrice, la maggior parte delle novità, ad oggi, interessano i Giovani. Questa mattina, la Rai ha pubblicato online il regolamento di Sanremo Giovani che, come lo scorso anno, si svolgerà a dicembre.

Secondo quanto si legge nel documento ufficiale, le case discografiche potranno inviare le domande di partecipazione dei propri artisti (con età tra 16 e 29 anni) a Sanremo Giovani a partire dal 15 giugno fino al 15 ottobre 2023. Poi ci sarà una prima selezione fatta dal Direttore Artistico e da una Commissione Musicale e successivamente saranno identificati i dodici artisti, che si contenderanno il pass per il teatro Ariston nella finalissima in programma a dicembre 2023 in diretta su Rai 1 dal teatro del Casinò di Sanremo.

La novità di quest'anno

Contrariamente a quanto successo lo scorso dicembre, quando furono sei i giovani talenti ammessi al Festival di Sanremo, quest'anno saranno solo tre i cantanti che, da Sanremo Giovani, approderanno all'Ariston. Un po' quello che era accaduto nel 2022, ma i tre vincitori che staccheranno il biglietto per il prossimo Festival dovranno portare una nuova canzone rispetto a quella con cui si sono esibiti a Sanremo Giovani. Le prime notizie arrivate dal sito Rai hanno scatenato il chiacchiericcio sui social network, dove da ore impazza l'hashtag #Sanremo2024 e ad alimentare la sorpresa sono stati i social media manager della pagina Twitter dedicata all'evento. "Stamattina quando abbiamo aperto gli occhi tutto pensavamo tranne che di twittare #Sanremo2024 E invece... ", ha commentato l'account ufficiale del Festival, sorprendendo gli internauti con le prime novità.