"Sono incaz... nero". Tony Effe furioso: cosa è successo a Sanremo

Arrivato alla terza serata, il Festival di Sanremo 2025 non è stato macchiato né da imprevisti né da polemiche furibonde. Ma ieri un cantante in gara, dopo essersi esibito, non ha usato giro di parole e si è sfogato a favore di telecamere. Si tratta di Tony Effe, visibilmente irritato: scuro in volto e con la voce cupa, il trapper è arrivato ai microfoni di Rai Radio 2 di pessimo umore. Ad accoglierlo c'erano i conduttori Ema Stokholma e Gino Castaldo, a cui ovviamente non è passata inosservata la rabbia del giovane romano.

Cosa è accaduto? Lo ha spiegato lo stesso Tony Effe, che non ha fatto un riferimento ben preciso ma ha puntato il dito contro chi gli ha impedito di salire sul palco dell'Ariston con la sua collana. " Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco ", ha spiegato il trapper. I due conduttori hanno chiesto subito la motivazione, ma il cantante non ha saputo rispondere e si è limitato a ribadire la sua ira: " Eh, perché? Chiedilo a loro. Sto incazzato nero. Mo' adesso so' cazzi. Sono arrabbiatissimo ". Il motivo della scelta potrebbe essere l'eventuale presenza di un logo sul gioiello o il fatto che fosse comunque molto riconoscibile la marca.

Si è trascinato il suo sdegno anche al Dopofestival, dove Alessandro Cattelan gli ha chiesto come stesse. " Finito. Per me Sanremo finisce oggi ", ha risposto in maniera assai contrita. Poi Noemi ha ricordato l'appuntamento di stasera per i duetti e le cover, e il trapper ha affermato: " Ah è vero, cazzo ".

Sui social c'è chi ha preso la palla al balzo per sferrare un attacco alla destra, come se il governo guidato da Giorgia Meloni fosse responsabile di aver impedito al cantante di mostrare la collana. Arrivando addirittura a evocare il fascismo. Una tesi assurda sostenuta da diversi utenti sui social: " Se guardate oltre la collana potete capire quanto questo governo di fasci stia limitando tutti noi "; " Non piace a questo governo forse? "; " Probabilmente i conservatori non gradiscono ". Ma c'è anche chi ha ironizzato: " Perché non hanno tolto lui e lasciato la collana sul palco? "; " Damme 'na mano a rimette la collana ".

Dopo il look della prima esibizione, con tanto di tatuaggi coperti sotto strati di fondotinta, ieri Tony Effe si è mostrato con la sua identità: tattoo in vista

su viso, corpo e mani; giacca di pelle nera a scoprire il petto nudo; pantaloni neri larghi. E a quanto pare, poco prima di scendere le scale dell'Ariston, gli sarebbe stato chiesto - suo malgrado - di togliere la collana.