Da Unicorn a Tattoo, le parole più usate nelle canzoni dell'Eurovision e il loro significato

La parola più usata all'Eurovision song contest è stata cuore, seguita da mondo, sole e corona. A rivelare cosa c'è dietro ai testi delle trentasette canzoni in gara all'ultimo Eurovision 2023 è Volocom, azienda leader nell'analisi dell'informazione che, in occasione della competizione musicale internazionale conclusasi sabato 13 maggio, ha posto l'attenzione sui temi e sulle parole al centro delle canzoni in gara.

Loreen, che con la sua "Tattoo" ha portato a casa il titolo per la Svezia, è stata l'artista che più di tutte ha utilizzato la parola "cuore" nel suo brano per lanciare il suo messaggio sull'amore. " Una canzone che parla di un amore finito ma indimenticabile, che la cantante sente nel suo cuore come un tatuaggio" , riferisce Volocom. Ma anche Alessandra con "Queen of Kings" per la Norvegia ha utilizzato il termine "cuore" metafora di coraggio e passione, mentre Marco Mengoni con la sua "Due Vite" ha legato il termine al racconto di una rinascita personale e di scelte difficili da compiere.

La seconda parola più usata nei testi presentati all'Eurovision è stata "mondo" per indicare la voglia di condivisione, cambiamento e difesa del pianeta. "Cha Cha Cha" - portata sul palco della Liverpool Arena dalla Finlandia con Käärijä - è la canzone nella quale si ritrova proprio la parola "mondo", intesa " come qualcosa da non temere, ma da affrontare con energia e allegria ". La terza parola più usata all'Eurovisione 2023 è stata "sole", che si ritrova anche nello slogan della manifestazione e che ha visto collaborare Ucraina e Regno Unito all'organizzazione. La portoghese Mimicat, il belga Gustaph e la moldava Pasha Parfeni l'hanno utilizzata per incentrare le loro canzoni sul tema della solarità e dell'energia.