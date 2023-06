"Sbarchiamo a Lampedusa". Ma la sfida dell'Ong finisce male: fermo e multa

"Fatta la legge, trovato l'inganno". Devono aver pensato questo le Ong quando hanno iniziato a mettere in mare le piccole imbarcazioni al posto delle grandi navi. Mare*Go, Louis Michel, Aurora, sono solo alcune delle barche in dotazione alla flotta civile che, tra motoscafi veloci, barche a vela e vecchi pescherecci, pensava di riuscire ad aggirare il decreto. Invece, sulle Ong fioccano multe e blocchi determinati dalle continue violazioni, soprattutto dalle decisioni arbitrarie assunte dagli equipaggi, che non rispettano le indicazioni del coordinamento di Roma. L'ultima, in ordine di tempo, è la nave Aurora della Sea Watch, un motoscafo veloce di piccole dimensioni paragonabile alla Louis Michel.

Perché le Ong stanno preferendo le piccole imbarcazioni alle grandi navi? Le ragioni sono diverse, sia di ordine economico che pratico. Una nave di piccole dimensioni consuma meno carburante e il costo di ormeggio in porto è sensibilmente inferiore. Inoltre, visto che l'Italia ora impone di effettuare un solo soccorso per volta, chi può mettere in mare le piccole barche abbatte i costi di gestione che, invece, ci sono per le grandi navi che potrebbero avere a bordo centinaia migranti e, invece, sono autorizzate ad averne poche decine. Ma c'è anche un elemento di sfida all'Italia, che per ragioni di sicurezza non manda mai le piccole imbarcazioni in porti lontani, prediligendo quelli siciliani o del sud Italia, che è quello che vogliono le Ong. Con la nave Aurora è accaduto lo stesso: il centro di coordinamento e controllo di Roma aveva assegnato al motoscafo della Sea Watch il porto di Trapani, in Sicilia. Ma l'equipaggio ha scelto arbitrariamente di sbarcare a Lampedusa, come aveva già fatto Mare*Go alcune settimane fa.

The detention of the Aurora is the direct consequence of a political regime that blocks and criminalizes civil sea rescue. As a victim of these policies of Italy, the people in distress on the Mediterranean face death. #FreeAurora pic.twitter.com/taYH2zWoPs — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 15, 2023