Distribuzione automatica, arrivano il cappuccino al panettone e la pizza appena cotta

Cappuccino al sapore di panettone, distributori di fiori freschi, vending machine che offrono spumeggianti spritz: sono solo alcune delle curiosità in mostra fino a questo sabato 18 maggio a Venditalia, la più importante manifestazione internazionale della distribuzione automatica in corso a Fieramilano Rho.

Organizzata da Venditalia Servizi e promossa da Confida, l’Associazione italiana della Distribuzione automatica, la manifestazione, con 300 aziende espositrici presenta tutte novità di un settore vitale e in continua evoluzione sia di prodotto che tecnologica, e sta richiamando fin dall’apertura un grande numero di visitatori professionali che affollano gli stand dei due padiglioni espositivi e seguono con interesse gli incontri e i talk di formazione, aggiornamento.

Quello della distribuzione automatica, è un settore in continua evoluzione dal punto di vista delle macchine e da quello delle merceologie offerte a consumatori che stanno cambiando abitudini e gusti: è il caso del caffè - la richiesta di quello classico è sempre al top - ma proposto con altre varianti perché il cliente vuole poter scegliere, così ecco il caffè alle rose o il cappuccino al sapore di panettone, la cui ricetta prevede, oltre al caffè e al latte di qualità, anche sciroppo di panettone e arancia candita ed è stata realizzata dal campione tra i baristi Andrea Lattuada. Distributori di questo cappuccino speciale sono già installati nell’aeroporto di Linate a Milano.

Tra le nuove abitudini che emergono curiosando tra gli stand, ecco anche i distributori di fiori freschi, pensati per essere posizionati nei centri commerciali, negli ospedali e nei cimiteri. Molto diffuse in Lombardia, queste soluzioni stanno prendendo piede soprattutto in Puglia e Campania. Naturalmente, d’estate, nel caso dei cimiteri, questi distributori offrono fiori artificiali.

E se i negozi H24 sono una realtà sempre più diffusa grazie alle vending machine, ecco che tra le offerte presentate non mancano i distributori di spritz, Negroni o altri tipi di cocktail, ideali per fare festa con gli amici ogni volta che si desidera. Ma non c’è festa senza una bella pizza calda: così arriva anche il distributore intelligente che propone molte varietà di pizza, le cuoce nell’apposito forno e le “sforna” calde direttamente al consumatore finale. E per chi vuole esagerare ci sono anche le vending machine che distribuiscono bottiglie di champagne e sono presenti nelle hall degli alberghi più all’avanguardia.

Tra le proposte delle vending machine, c’è poi un'accentuata attenzione verso prodotti salutari e alternativi, come snack e bevande biologiche, senza zuccheri aggiunti o con ingredienti naturali. Questo rispecchia una maggiore consapevolezza dei consumatori riguardo alla nutrizione e al benessere personale. Ultimamente sta aumentando anche la richiesta di prodotti sostenibili: insalatone, zuppe e poke bowl, sono tra le offerte più interessanti per chi cerca risposte green. Anche l’acqua si rinnova: spazio quindi all’acqua aromatizzata, sempre più presente accanto alle varianti classiche (naturale e frizzante).

Tutte le informazioni su https://venditalia.com/