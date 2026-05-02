Alex Zanardi, il ricordo di Meloni: "L'Italia perde un grande campione"

Scompare un uomo esemplare per tutti: la morte di Alex Zanardi suscita enorme commozione perché il campione della Formula 1 e della handbike ha insegnato come continuare a vivere, con forza e sorriso, nonostante le avversità della vita quando si è trovato di fronte all’amputazione di entrambi gli arti inferiori. In modo trasversale, sono numerosissimi i messaggi densi di significato inviati in queste ore.

Il ricordo di Mattarella

“Come l'intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica”: si è espresso così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando la scomparsa di Zanardi.

Il ricordo di Giorgia Meloni

“L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità”, scrive la premier, Giorgia Meloni, sui canali social. “Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune. Con i suoi risultati sportivi, con il suo esempio e con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. A nome mio e del Governo rivolgo un pensiero commosso e la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie di tutto, Alex”.

I messaggi del mondo politico

“È con sincero e profondo dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, straordinario esempio di forza, coraggio e determinazione. Un grande campione italiano, capace di trasformare le difficoltà in un messaggio di speranza per tutti. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze, mie personali e del Senato della Repubblica”, scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Buon viaggio Alex, grande uomo, sportivo e combattente”, scrive sui social il vicepremier, Matteo Salvini.

“Alex Zanardi ha insegnato a tutti cosa significa non arrendersi mai. Uno straordinario esempio di forza, dignità e amore per la vita, che rimarrà nei cuori degli italiani. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”, scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Un uomo straordinario, simbolo di forza, coraggio e capacità di rinascere. Alex ha saputo andare oltre ogni limite, trasformando le difficoltà in un messaggio universale di speranza. Ha regalato emozioni, sorriso e fiducia nel futuro a milioni di persone, in Italia e nel mondo”, scrive il governatore del Veneto, Luca Zaia. “I suoi più grandi traguardi non sono stati solo sportivi, ma umani. Ci lascia un’eredità preziosa: non arrendersi mai, affrontare la vita con determinazione e con lo sguardo pieno di meraviglia. Rip Alex Zanardi”.

Il ricordo del mondo sportivo

“Voglio ricordare tutti i momenti straordinari vissuti insieme, io da presidente e lui da atleta, le tante chiacchierate private che abbiamo fatto parlando dei nostri figli e dei progetti, oltre che del futuro del nostro movimento. Sarebbe stato un’ottima e meravigliosa guida per il comitato paralimpico”: sono queste le parole che ha pronunciato telefonicamente a LaPresse ll'ex presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, commentando la scomparsa all'età di 59 anni di Alex Zanardi. “Conserverò di lui l'abbraccio dopo la sua medaglia a Rio 2016. Un esempio per tutti e uno straordinario motore e acceleratore della nostra famiglia paralimpica. Ha sempre dato un grandissimo contributo fuori e dentro il campo”.

“Alex ha saputo trasformare la cultura del nostro Paese, ha regalato gioia e felicità alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e speranza a tante persone in Italia e nel mondo. Credo che questi siano i successi più importanti, ancora più dei suoi numerosi e incredibili successi sportivi. Senza di lui siamo tutti un po' più soli. Resta il suo sorriso, eredità imperitura e sprone a non mollare mai, a guardare alla vita con gli occhi e la gioia di un bambino”: si è espresso così il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni.

Un minuto di silenzio per Zanardi

“Perdiamo un grande campione e un grande uomo, capace più volte di rialzarsi di fronte alle difficoltà della vita. Alla sua famiglia va il cordoglio più sincero mio e del Coni”: sono queste le parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha invitato tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana così da commemorare il grande campione Zanardi.



“Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spaesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l'enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità.

A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico ed poi abbiamo realizzato il sogno insieme. A Tokyo 2020 non c'eri, ma eri un faro per tutti noi. É stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita”: sono queste le parole di Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma.