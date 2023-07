Ancora uno sfregio al Colosseo: denunciata turista 17enne svizzera

Ancora uno sfregio per il Colosseo. A pochi giorni "dall'impresa" non proprio memorabile del turista, che si è giustificato dicendo "non pensavo che fosse antico", ecco che di nuovo il monumento simbolo di Roma viene vandalizzato dalle gesta sconsiderate di chi considera l'Italia terra di nessuno. Anche stavolta è una turista, per di più minorenne, ad aver sfregiato l'anfiteatro Flavio incidendo l'iniziale del suo nome su un basamento del monumento romano.

La 17enne ha la cittadinanza svizzera ed è in vacanza in Italia con la sua famiglia. È stata beccata da una delle guide del Colosseo che, dopo averla filmata, ha allertato le forze dell'ordine che si sono immediatamente recate sul posto per fermare la turista. Il reato di cui è accusata (art. 518 duodecies del codice penale) è anche punito con la reclusione da due a cinque anni. La ragazza è stata denunciata dopo essere stata portata nella caserma del comando carabinieri di piazza Venezia e dovrà inoltre rispondere dell'accusa di violazione del regolamento di polizia urbana, che prevede il divieto di imbrattare, disegnare, incidere o compromettere il patrimonio artistico, storico e monumentale della città.

La sensibilità verso i monumenti fortunatamente sta aumentando e sono spesso gli stessi turisti a denunciare i comportamenti incivili conto l'arte e le architetture del nostro Paese. Ora, oltre a una denuncia penale, la minorenne rischia una multa di 15mila euro al pari del suo "collega" di vandalismo. Entrambi stranieri, saranno comunque perseguiti per il danno arrecato al Colosseo. Ne 2022, il parco archeologico che comprende anche l'anfiteatro Flavio è stato il secondo museo più visitato d'Italia con 1.633.436 ingressi, la maggior parte dei quali di natura straniera. Il Colosseo si piazza al secondo posto appena dietro la Galleria degli Uffizi, che per la prima volta è risultata essere il muso maggiormente visitato, con 1.037.766. Per il momento le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni in merito al secondo sfregio in pochi giorni contro il Colosseo.