Ecco perché gli antagonisti sono riusciti a entrare a La Stampa: la spiegazione dei poliziotti

L’assalto alla redazione de La Stampa è un atto disdicevole e meritevole di condanna bipartisan, come infatti è avvenuto. A invadere la sede dello storico giornale torinese sono stati gli antagonisti di Askatasuna, che hanno rivendicato il tutto via social. Sul caso è intervenuta a più riprese anche Giorgia Meloni, la quale, replicando a Francesca Albanese in tutela dei giornalisti, ha sottolineato come sia molto " grave che, di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica, qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia - anche solo in parte - della stampa stessa. La violenza non si giustifica. Non si minimizza. Non si capovolge ". Chiunque, è il monito di Meloni, " cerchi di riscrivere la realtà per attenuare la gravità di quanto accaduto compie un errore pericoloso. La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e va difesa sempre, senza ambiguità " In queste ore è caldo il dibattito su come sia stato possibile, per gli antagonisti, entrare all’interno di un obiettivo sensibile e sono stati i poliziotti a spiegare come è accaduto, spegnendo ogni polemica.

" Sotto la redazione de La Stampa era già presente la Digos e l’intervento, pur tempestivo, non poteva prevenire un’azione fulminea e organizzata come questa. Non si possono mettere presidi a ogni angolo di strada in ogni città d’Italia: gli uomini non bastano, questo è un problema atavico ", ha dichiarato Domenico Pianese, segretario del sindacato Coisp. " E la verità è che certi soggetti non guardano né al colore politico né all’obiettivo simbolico: colpiscono ciò che è scoperto e facilmente raggiungibile a prescindere dalla sua funzione. Quando chiediamo una condanna trasversale da ogni parte politica è perché sappiamo che questa violenza può abbattersi ovunque: su una redazione giornalistica, una banca o un centro commerciale ", ha proseguito Pianese. Questa, ha sottolineato il segretario, " è l’ennesima conferma della pericolosità di chi si muove al di fuori di ogni regola democratica. Il centro sociale Askatasuna ha persino rivendicato l’assalto: un fatto gravissimo che non può essere ignorato. Il Comune di Torino non può continuare a tollerare la presenza di realtà che da anni alimentano violenza e disordine: è arrivato il momento di fare fronte comune per liberare lo stabile e dire chiaramente da che parte si sta ".

Lo stesso monito è stato lanciato dal segretario generale del Sap, Stefano Paoloni, il quale ha voluto mettere l'accento sul profondo dispiacere " per il vile attacco e l’aggressione alla redazione del quotidiano La Stampa ". Anche in questa occasione, ha aggiunto il sindacalista, " le forze dell'ordine hanno tenuto un comportamento in linea con quanto sta accadendo durante le recenti manifestazioni: l'intervento avviene solo in casi estremi e quando viene messa a rischio l’incolumità delle persone. Più volte abbiamo denunciato di essere stati noi stessi dei veri e propri bersagli, oggetto di cariche e di lanci degli oggetti più svariati, finanche di bombe carta, e senza che ci sia stata data la possibilità di tutelare la nostra incolumità. Purtroppo, quanto accaduto alla redazione de La Stampa è quello che accade durante le manifestazioni a vetrine, negozi, banche e auto in sosta di semplici cittadini ". Al fine di evitare strumentalizzazioni, ci ha tenuto a specificare Pianese, " il contatto con i manifestanti violenti viene tardato sino all’estremo anche e soprattutto a scapito di beni mobili e immobili.

Basti pensare a quanto accaduto alla stazione ferroviaria di Milano o alle vetrine dei negozi e alle auto a Roma.e che valga per tutti".