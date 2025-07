Bit 2026, il turismo che cambia: in viaggio con i Travel Makers

Il turismo è sempre “in viaggio”, si evolve e propone nuovi paradigmi declinati in connessione, relazione, rigenerazione. Non solo, sviluppa legami tra persone, culture e territori andando oltre i confini geografici, culturali e mentali creando nuovi ecosistemi del viaggio dove l’esperienza diventa un valore condiviso. Così Bit 2026, nell’anno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, proporrà ai visitatori nelle nuove date della manifestazione - dal 10 al 12 febbraio in Fiera Milano a Rho - un concept innovativo che coinvolge i Travel Makers, ovvero coloro che, in modi e ruoli diversi, trasformano in realtà il sogno del viaggio.

Travel Makers che sono coloro che creano, facilitano, promuovono, orientano esperienze: dalla progettazione all’esperienza sul campo, fino alla comunicazione e alla narrazione. Intermediari specializzati, travel designer che realizzano proposte su misura, consulenti, local ambassador, community manager di gruppi con interessi comuni, storyteller professionisti. Oggi infatti “progettare turismo” vuol dire ascoltare i territori, coinvolgere le comunità, valorizzare l’autenticità e immaginare esperienze che non si limitano a “visitare”, ma che trasformano: chi viaggia, chi accoglie, chi racconta.

HUB CULTURALE E NARRATIVO

BIT 2026 diventa così la piattaforma attiva di confronto, ispirazione, formazione e business per la community del settore: spazio condiviso, aperto e partecipativo, dove il viaggio non è solo prodotto, ma anche racconto, relazione, esperienza e competenza. Visione che rafforza le opportunità di business portando alla Borsa internazionale del turismo visitatori altamente profilati, motivati, interessati. Un esempio? Gli appuntamenti Straight to the Point, dedicati agli operatori specializzati: speedy meeting tematici tra domanda e offerta, matching che favoriscono le connessioni commerciali in nove sessioni di incontri a tema: sport e avventura; benessere; arte e cultura; cinema; enogastronomia; grandi eventi; business travel; tecnologia; ospitalità.

TRAVEL MAKERS FEST

Il cuore pulsante di BIT 2026 sarà il Travel Makers Fest, che approfondirà i nuovi modi di vivere il viaggio sul tema “Costruire ponti. Immaginare nuovi ecosistemi”. Un momento aperto in cui riflettere sul significato profondo del viaggio, sulle sue metamorfosi, sui luoghi e sulle persone che lo rendono un generatore di valore sociale oltre che economico articolato in sei arene, quattro verticali e due main plaza che ospiteranno oltre 200 talk, seminari e confronti in tre giorni.



Format tematici come Discovery, dedicato ai viaggi di esplorazione del mondo e di sé; Backstage, che svela i retroscena dell’esperienza turistica; (Im)Possible, con le storie ispirazionali di grandi viaggiatori; This Must Be the Place, che accende i riflettori sulle destinazioni; BIT&Friends, approfondimenti progettati con esperti su temi trasversali come intelligenza artificiale, hospitality design, e-commerce e gestione dei dati.

A questi si aggiunge Future Travel Minds, evento dedicato ai giovani professionisti, studenti, changemaker e startup che stanno immaginando il turismo del futuro: si parlerà di leadership inclusiva, sostenibilità e impatto, smart destinations, branding, nuove professioni, mentorship e innovazione.

La formazione rivolta agli operatori si sviluppa nei workshop di Next Level, con quattro percorsi: Travel Agents Academy per le agenzie di viaggi, Hospitality Academy per gli specialisti dell’accoglienza, Storytelling Farm per migliorare, accompagnati da “comunicatori professionisti” la narrazione, Discovery Italy Academy per valorizzare l’offerta italiana verso i buyer italiani e internazionali.

DISTRETTI TEMATICI

L’area espositiva sarà organizzata in sei distretti tematici – Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation – per rappresentare tutte le componenti del settore. Ogni stand diventerà contenuto, ogni evento un’occasione, ogni incontro una possibilità. Questo perché il concept di BIT 2026 nasce dalle riflessioni di Fiera Milano con i suoi stakeholder, su cosa serve davvero oggi a una fiera del turismo per rispondere in modo efficace alla costante evoluzione del settore. Risposta: mettere al centro le persone e le loro idee, riunendo i protagonisti del settore per promuovere lo sviluppo della filiera e del suo valore.

Per rafforzare ulteriormente questa visione, la strategia della manifestazione si avvale anche di un advisory board composto da esperti che accompagneranno l’evoluzione della manifestazione verso il suo nuovo posizionamento capace di creare valore a lungo termine per tutta la filiera.

Un contributo che integra la strategia di Fiera Milano: non solo organizzatore e palcoscenico di manifestazioni, ma “motore” che genera opportunità in grado di unire business e relazioni tra le persone.

Tutte le informazioni su bit.fieramilano.it - IG @bitmilano