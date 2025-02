Bit, non si ferma la voglia di viaggiare e l'Italia è protagonista

Non si ferma la voglia di viaggiare la giornata di apertura della Bit, la Borsa internazionale del turismo in corso fino a martedì 11 febbraio nei padiglioni di Fiera Milano a Rho conferma uno scenario positivo e in continua evoluzione nonostante le crisi geopolitiche: lunghe code agli ingressi e padiglioni 9 e 11 subito affollatissimi di operatori professionali e buyer babele di lingue e pubblico di visitatori alla ricerca della “vacanza su misura”. E il mondo del travel, con oltre mille espositori da 64 Paesi non ha certo deluso le aspettative e le attese fra nuove tendenze, offerte personalizzate, nuove tendenze che guidano la scelta del viaggio e della vacanza. Con l’Italia - le Regioni in primo piano - con i suoi “turismi” che continuano ad attrarre e motivare sempre più i visitatori da tutti i continenti, ome ha sottolineato il ministro del Turismo Daniela Santanchè, all’inaugurazione della manifestazione.

“La Bit è molto più di una fiera: è un appuntamento imprescindibile, una vetrina d’eccellenza per tutto comparto turistico, a livello nazionale e internazionale. Rappresenta un vero e proprio laboratorio di idee e strategie, dove professionisti ed esperti del settore condividono visioni innovative e delineano il futuro dell’industria turistica - ha detto Daniela Santanchè -. In questo contesto l’ascolto attento delle esigenze e delle proposte degli operatori è una chiave fondamentale per il successo del comparto. Grazie a questo approccio collaborativo, siamo riusciti a portare avanti dei provvedimenti epocali, di cui nessun governo precedente si era occupato, come la riforma degli affitti brevi e quella relativa alle guide turistiche, attesa da oltre dieci anni e che ad oggi conta oltre 6000 domande di partecipazione all’esame. E stiamo continuando a lavorare per accrescere la qualità dei servizi e diventare più competitivi nel mercato globale. I risultati già si vedono”.

Guardando ai dati generali, nel 2024 le presenze (giornate di soggiorno) di turisti stranieri per leisure e businessin Italia hanno superato quota 235 milioni e il comparto pesa di quasi l'11% sul Pil, generando un tasso di occupazione del 13%. I visitatori - secondo dati Enit - hanno speso per le vacanze 28,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2024, l'8,5% in più rispetto al 2023.

Il 2024, sulla scia del record storico del 2023, potrebbe fare meglio, con una stima del +2% sulle presenze e un crescente appeal del brand "Italia" sui turisti stranieri: nel terzo trimestre dell’anno, l’inbound è aumentato del +7,7%, toccando l’apice nel mese di luglio, con 40 milioni di presenze - ha aggiunto il ministro del Turismo sottolineando anche che gli oltre 17,5 milioni di presenze nel mese di novembre - 11,66% in più rispetto allo stesso mese del 2023 - , evidenziano “una volta di più che le politiche di destagionalizzazione stanno dando i loro frutti e occorre andare avanti su questa strada per rendere strutturali e sistemici questi risultati che indicano come il turismo sia un settore prioritario per lo sviluppo economico e il benessere della Nazione”.

Uno sguardo dall’Italia sul mondo preceduto, prima del taglio del nastro dall’incontro di Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano con i diplomatici del corpo consolare a Milano che ha sottolineato, tra l’altro, come le guerre commerciali non facciano bene a nessuno perché “le relazioni fra i popoli si fondano sul commercio e la Bit può essere anche un ponte tra i popoli”.

Edizione strategica, perché non solo guarda ai nuovi turismi e alle nicchie dell’offerta ma anche per di tiene a un anno dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui Fiera Milano è partner e ospiterà nei suoi spazi alcune competizioni puntando sul trinomio sport, cultura e turismo come leva di sviluppo del settore ma anche Giubileo a Roma.

Sul fronte del turismo organizzato e delle agenzie di viaggi, Welcome Travel Group che è partner di Bit e opera nella distribuzione turistica con la partecipazione azionaria dei due leader del mercato Alpitour World e Costa Crociere, entrambi presenti al 50% dell’azionariato societario e gestisce i network di agenzie di viaggio Welcome Travel e Geo, rappresentando la più grande realtà italiana della distribuzione composta da oltre 2600 punti vendita, ha illustrato risultati, sinergie e progetti . “Il 2023-24 si è rivelato un ottimo anno dal punto di vista dei risultati – commenta l’amministratore delegato Adriano Apicella –, con un volume totale di affari sui partner contrattualizzati di oltre 2.100 milioni di euro. I ricavi sono da suddividere tra compartoleisure, area vettori e assicurazioni con una crescita complessiva del 6% rispetto all’anno precedente. Questo risultato evidenzia l’efficacia della distribuzione organizzata e, la solidità del network, le cui agenzie hanno performato meglio della media di mercato”.

Anche quest'anno 2025, Welcome Travel Group partecipa al programma di incontri della fiera con l’innovativo format We LIive The Bit, attraverso Bit Talks, dedicato a formazione e approfondimento su temi di attualità e interesse per il business delle agenzie; Bit4Buniness, presentazioni delle novità commerciali, dei prodotti e

delle strategie a cura dei partner commerciali; Bit4Job: incontri dedicati al recruiting con workshop e un’area dedicata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel turismo.

Tutte le informazioni su https://bit.fieramilano.it/