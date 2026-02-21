Carmelo Centurrino, chi è il poliziotto indagato per l’uccisione del pusher a Rogoredo

È sempre più delicata, in bilico, la posizione del poliziotto che ha ucciso il pusher maghrebino di Rogoredo, Abderrahim Mansouri, lo scorso 26 gennaio e che è attualmente indagato con l’accusa di omicidio volontario.

Chi è Cinturrino

41 anni e assistente capo, Carmelo Cinturrino è il poliziotto anagraficamente più adulto della squadra investigativa del Commissariato di Mecenate, Milano. C’è chi si trova più in alto di lui come gerarchia ma è considerato dai più come quello più esperto e tra i più operativi in servizio visto che soltanto nell’area di Rogoredo, nel 2025 ha effettuato una quarantina di arresti.

Cosa si dice di lui

Sottolineando che è sempre fondamentale sottolineare i dati di fatto, costituiti da prove oggettive, dal chiacchiericcio, sono tante le voci che circolano sul poliziotto che al Corvetto, quartiere nell’area sud-orientale di Milano, sarebbe soprannominato “Luca” ed è conosciuto da parecchie persone che bazzicano quella particolare zona.

Non sono certo lusinghieri, come anticipato, i commenti su Cinturrino che sarebbe addirittura “complice” di certi spacciatori italiani in un palazzo popolare dove lavora la moglie, che è una custode. E così il chiacchiericcio di zona fa sapere che farebbe “due pesi e due misure” ad alcuni italiani che spacciano in quel palazzo comportandosi in modo inflessibile con alcuni e molto meno con altri.

Come riportato dal Corriere, alcuni colleghi stessi di Cinturrino che sono stati interrogati nelle ultime ore si sarebbero accorti della differenza di alcuni dei suoi arresti: alcuni considerati “forzati” mentre in altre occasioni sarebbe stato molto più flessibile come evitasse di arrestare qualcun altro. Nella maggior parte dei casi, trattandosi di colleghi più giovani, avrebbero evitato di mettersi contro il collega più anziano.

Insomma, di elementi su cui indagare e discutere ce ne sono tanti: lo stesso fratello del maghrebino ha dichiarato che Mansouri temeva il poliziotto che, in qualche modo, gli aveva “promesso” che gliel’avrebbe fatta pagare come se si trattasse di una vendetta persona. Chi lo sa, l’unica certezza sono le indagini che fanno il loro corso per far venire a galla la verità, quella vera.