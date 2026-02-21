Nuovi dubbi sulla versione del poliziotto: “Richieste quotidiane di soldi e droga”

Emergono nuovi dettagli dall’inchiesta sulla sparatoria avvenuta nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti qualificate, l’assistente capo della squadra investigativa del commissariato di Mecenate Carmelo Cinturrino, ora indagato con l’ipotesi di reato per omicidio volontario, avrebbe chiesto quotidianamente soldi e droga ad Abderrahim Mansouri, il 28enne pusher marocchino ucciso con un colpo di pistola alla testa. Le presunte richieste avanzate dal poliziotto alla vittima ammonterebbero a 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno.

I testimoni

Come anticipa ancora l’Ansa, alcuni conoscenti di Mansouri, sentiti dagli investigatori come persone informate sui fatti, hanno raccontato che la vittima, ad un certo punto, avrebbe respinto le richieste del poliziotto. Da quel momento avrebbe temuto eventuali ritorsioni da parte dell’agente indagato. Una circostanza che, se fosse confermata, rafforzerebbe l’ipotesi di una messinscena delineata dagli inquirenti nell’inchiesta per omicidio volontario coordinata dal procuratore Marcello Viola. Ma non è tutto.

I dubbi sulla pistola

Resta da chiarire anche se la replica di una pistola a salve trovata sulla scena del crimine appartenesse a Mansouri. Chi indaga non esclude che possa essere stata portata sul luogo del delitto in un momento successivo. Un collega di Cinturrino, quello più vicino a lui al momento dello sparo, sarebbe andato a recuperare uno zaino al commissariato di Mecenate mentre la vittima era a terra agonizzante.

“Mi ha detto lui (Cinturrino ndr) di tornare in commissariato a prendere lo zaino, non sapevo cosa ci fosse dentro”, ha raccontato l’agente durante l’interrogatorio di giovedì mattina. Il 28enne è indagato per favoreggiamento e omissione di soccorso con altri tre colleghi.