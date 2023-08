I turisti stranieri "bocciano" Romeo e Giulietta: ecco perché

La "Casa di Giulietta" attira ogni anno numerosi visitatori a Verona, ammaliati dalla storia drammatica e romantica al tempo stesso resa immortale da William Shakespear. Eppure, si tratta dell'attrazione turistica più deludente d'Italia. Questo, perlomeno, è quel che sostiene la piattaforma online di apprendimento Preply, dopo aver condotto un'indagine fra i luoghi d'interesse più visitati d'Italia basata sui riscontri degli utenti del web. E ad aver ricevuto il maggior numero di commenti negativi è stato a quanto pare proprio il palazzo medievale di via Cappello, precedendo in questa classifica sui generis il parco divertimenti "Fiabilanda" di Rimini e il Parco archeologico della Neapolis di Siracusa. Un utente su due si è infatti detto deluso, dopo aver completato la visita al palazzo veronese.

Il motivo principale di questa percentuale di scontenti che arriva al 50% sarebbe da ricercare in primis nella lunga attesa necessaria prima di entrare e di scattarsi l'immancabile foto con la statua di Giulietta, a causa della coda che si viene a creare all'ingresso. Su Preply si legge che per condurre l’analisi sono state selezionate le 60 attrazioni turistiche delle 50 città più popolose d’Italia, con almeno 1500 recensioni sul sito di Tripadvisor. La classifica finale si basa su un calcolo statistico del rapporto tra le valutazioni a 5 e 4 stelle e le valutazioni a 3, 2 e 1 stella. Le valutazioni a 1, 2 e 3 stelle sono state classificate come un'esperienza deludente, mentre le valutazioni da 4 a 5 stelle sono state considerate alla stregua di esperienze positive. In base al rapporto, è stata calcolata la percentuale di recensioni con esperienze negative.