Maturande promosse dopo la scena muta. Il ministero manda un'ispezione al liceo Foscarini

Non accennano a placarsi le polemiche al liceo classico "Marco Foscarini" di Venezia dopo il caso, balzato agli onori della cronaca, delle tre studentesse che hanno rifiutato di sostenere l'esame orale della maturità. Le alunne hanno contestato il voto dato dalla commissaria esterna del liceo "Franchetti" di Mestre alla loro prova scritta di greco, giudicato troppo basso in relazione all'effettiva quantità di possibili errori e alla media che hanno sempre avuto in questa materia nel corso degli anni. Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Marco Bussetti, come riporta il quotidiano La Stampa, ha ordinato un’ispezione per verificare se davvero siano state commesse delle ingiustizie nei confronti delle allieve Linda Cocchetto, Virginia Y Herrera Gonzales e Lucrezia Novello

La versione contestata

Gli studenti si sono cimentati nella traduzione della versione di greco “Minosse o Sulla legge”, testo che fu inserito dal grammatico Trasillo nella nona e ultima delle tetralogie, che comprendono le 36 opere di Platone (34 dialoghi, l’Apologia e le Lettere) ordinate in gruppi di quattro. Della nona tetralogia fanno parte, oltre a Minosse, le Leggi, Epinomide e le Lettere. La professoressa di greco avrebbe dato dieci insufficienze su quattordici, affibbiando diversi 3. Secondo le studentesse, tale eccessiva rigidità di giudizio sarebbe da ascrivere a vecchi contrasti tra la commissaria esterna e uno dei commissari interni. Se molti compagni di classe condividono l'opinione delle tre studentesse, considerate all'unanimità bravissime, non tutti hanno aderito concretamente alla protesta per non rischiare la bocciatura.

La richiesta di accesso agli atti

Per le alunne, che si considerano vittime di un'ingiustizia, la versione sarebbe strada tradotta in maniera corretta e per questo hanno avviato, attraverso i loro legali, la richiesta di accesso agli atti.

Tecnicamente le tre ragazze risultano aver sostenuto l'orale e per questo non sono state. Hanno preso un voto poco superiore alla sufficienza: Linda Conchetto è uscita con 71, Virginia Gonzales y Herrera con 65, Lucrezia Novello con 67.