"Nessun problema a dare i documenti": la lezione del loggionista identificato nel 2000

Negli ultimi giorni si è parlato molto del loggionista e giornalista 65enne Marco Vizzardelli che, subito dopo l’esecuzione dell’inno di Mameli alla prima della Scala del 7 dicembre, ha urlato “viva l’Italia antifascista”. La sinistra si è scagliata contro gli agenti della Digos, colpevoli a loro dire di aver chiesto i documenti all’uomo a causa dei suoi ideali. I campioni “antifà”, però, si sono dimenticati che in passato è già successo e senza che all’accaduto venissero date connotazioni politiche, perché semplice prassi legata a questioni di sicurezza.

Come riportato dal Tg1, infatti, nel 2000 l’allora 35enne Marco Fuolega ha urlato “vergogna” alla fine del terzo atto di “Il trovatore” di Verdi. “ Ce l’avevo a livello musicale con la messa in scena, con il direttore, i cantanti. È stata una serata nera, secondo me ”, ha raccontato l’uomo. Poco dopo la sua esternazione, due agenti gli si sono avvicinati per chiedergli i documenti, esattamente come successo a Vizzardelli.

“ Secondo me è stata una cosa un po’ sovradimensionata, ma era una questione di ordine pubblico e quindi non ho avuto nessun problema a consegnare la carta di credito ”, ha continuato Marco Fuolega, secondo cui è assolutamente legittimo che qualcuno venga identificato se, durante la prima della Scala, inscena una protesta. “ Un discorso è la contestazione musicale, ma una cosa del genere, con contenuti schiettamente politici, non è stata fatta nella sua sede deputata ”. L’uomo ha anche citato le proteste del 1968, con il lancio delle uova nella piazza della Scala: “A livello politico, fuori. A livello musicale, all’interno del teatro”.

Il caso del presunto fascismo della Digos, dunque, sembra sempre di più l’ennesimo polverone sollevato dalla sinistra desiderosa di attaccare il governo e trovarsi un nuovo martire. Lo stesso Marco Vizzardelli ha affermato di essere già stato corteggiato dal Partito democratico, per poi precisare di “ non essere strumentalizzabile né da chi mi dà dell’ultimo giapponese della sinistra, né dal Pd che mi tira la giacchetta ”.