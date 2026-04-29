Quello che non torna sul 21enne ebreo e i precedenti penali del padre

Sembra che in molti abbiano già dato tutto per scontato sull’episodio di Eithan Bondi ragazzo di ventuno anni indagato dalla procura di Roma per aver sparato a un uomo e una donna dell’Anpi in occasione del 25 aprile. C’è già chi incolpa la comunità ebraica di Roma per non aver fatto abbastanza, e chi gioisce per “l’ebreo colpevole”, come se fossero tutti uguali, come se un ebreo non potesse commettere un clamoroso errore senza che questo ricada su tutta la comunità.

Ma ci sono dei dettagli che non possono essere ignorati e tra questi la presunta appartenenza del giovane a un gruppo che si farebbe chiamare per le vie della Capitale “brigata ebraica”, pur essendo questa presente in modo ufficiale solo a Milano. E tra gli iscritti lui non risulta. Si tratterebbe, infatti, di soggetti che ti riuniscono sotto quel nome non in concerto con la comunità locale, bensì di propria iniziava per compiere una serie di azioni non propriamente legittime.

Il 21enne, inoltre, risulta effettivamente iscritto alla comunità romana, ma sembrerebbe essere figlio di pregiudicati: in particolare il padre sarebbe stato condannato per rapina aggravata. Un profilo che, già dalle prime ore, sembra assumere un carattere di marcata opacità. Lui intanto è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli Eithan Bondi.

Il ragazzo era iscritto alla facoltà di Architettura e faceva anche l’agente immobiliare.

Quale il movente? Ha agito da solo? E perché utilizzare il proprio mezzo con tale disinvoltura e a targa scoperta se si è ben consci di essere in poco tempo riconoscibili?