Abbonati
In evidenza
Nazionale

"Ci ha riempito di bugie, si prostituiva con Diana in casa". La furia della sorella di Alessia Pifferi

Viviana Pifferi ha commentato la riduzione della pena concessa alla sorella: ecco che cosa ha detto nell'intervista a Verissimo

"Ci ha riempito di bugie, si prostituiva con Diana in casa". La furia della sorella di Alessia Pifferi
00:00 00:00

Pena ridotta per Alessia Pifferi, che a inizio mese si è vista cancellare l'ergastolo, trasformato in una condanna a 24 anni. I giudici della Corte d'Assise d'appello di Milano, infatti, hanno riconosciuto all'imputata le attenuanti generiche, anche se il reato contestato è rimasto lo stesso.

Una decisione che ha profondamente amareggiato Viviana, sorella di Alessia Pifferi. Intervenuta come ospite a Verissimo, Viviana ha espresso tutto il suo dolore, ricordando ancora una volta la piccola Diana, la nipotina morta di stenti a soli 18 anni, dopo che la madre l'aveva lasciata sola a casa per sei lunghi giorni. Per Viviana la riduzione della pena è inaccettabile. "Diana non si ricorda più e le nostre vite sono state giudicate dicendo cose non vere", ha dichiarato la donna. "Abbiamo saputo che Alessia si prostituiva a casa con la bambina, ci ha riempito di bugie. Certe cose nessuno può immaginarle", ha aggiunto.

Cancellato l'ergastolo ad Alessia Pifferi. Pena ridotta a 24 anni in appello

Viviana Pifferi ha inoltre voluto ribadire che la lei e la famiglia non avevano davvero idea che Alessia fosse incinta. I contatti erano al minimo, tanto che lei aveva saputo della nascita di Diana solo all'ultimo, al momento del parto."Nessuno mi aveva detto niente, inoltre Diana era piccolina perché è nata prematura", ha spiegato. Nonostante ciò, lei e la madre ci sono sempre state per prestare aiuto ad Alessia e alla bambina neonata. "Quando il suo compagno di Bergamo l'ha lasciata, lei è tornata a casa. Noi l'abbiamo aiutata anche se non aveva un lavoro, eppure eravamo una famiglia di operai. Non eravamo e non siamo ricchi", ha raccontato.

Eppure nulla è servito per evitare la tragedia. Nessuno era lì per Diana, quando la piccola soffriva la fame e la sete in quell'appartamento vuoto a Ponte Lambro (Milano). La madre era lontana, e zia Viviana non era a conoscenza della situazione. Un pensiero straziante, che ancora oggi tormenta la famiglia. Per aver abbandonato la figlia, Alessia Pifferi era stata condannata all'ergastolo, ma ora la pena è stata ridotta a 24 anni. "Anche se le hanno diagnosticato un disturbo dell'apprendimento, non vuol dire che sia incapace. Lo hanno detto anche due perizie, quel disturbo non c'entra niente con quello che ha fatto: lei ha deciso e ha voluto comportarsi così, perché il compagno di Bergamo non le ha mai negato di portare la bambina", ha dichiarato Viviana, piena di rabbia.

La parola è poi passata a Cristian, il figlio della donna, dunque cugino di Diana.

"Era la piccola di casa, poi ho sempre desiderato una sorellina. Non esiste un momento prima del fatto, a malapena me lo ricordo. Sono passati solo tre anni, ma sembrano dieci. Mia zia ha fatto una cosa orribile", ha commentato il ragazzo.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica