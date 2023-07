Paura a Torre del Greco: crolla palazzina di tre piani in pieno centro

Crollo di una palazzina di tre piani a Torre del Greco, in provincia di Napoli. L'edificio, che secondo alcuni residenti della zona mostrava da tempo segni di cedimento, sorgeva in pieno centro cittadino, in corso Umberto, ed era regolarmente abitata. Le macerie della palazzina sono diventate un'alta colonna che ha bloccato una vasta zona della città. La gente dei palazzi vicini è scesa in strada, mentre vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile stanno scavando alla ricerca di superstiti. Non è chiaro quante persone fossero nell'edificio al momento del crollo della palazzina, nella quale risiedono cinque famiglie. Un passante e un bimbo, investiti dalle macerie, sono stati soccorsi e medicati ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Al momento non si registrano vittime ma il lavoro delle squadre di soccorso è in corso. Sono tre le persone finora estratte vive, tra le quali una giovane di circa 20 anni e una di 19. La folla che si trova nelle strade ha salutato con un applauso la partenza delle ambulanze, mentre si continua a scavare. " Qui gli edifici sono molto vecchi, ma quello in particolare aveva problemi, si sapeva ", dicono oggi i residenti della zona. Una donna che abita in vico Pizzo, a poche decine di metri dal luogo del crollo, sostiene che sulla facciata dello stabile crollato fossero visibili lesioni e altri segni di pericolo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni " sta seguendo le operazioni di soccorso delle persone coinvolte nel crollo a Torre del Greco, ha parlato al telefono con il comandante dei Vigili del fuoco ed è costantemente aggiornata ". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.