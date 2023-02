"Ho chiesto a Dio che il male passasse a me". Il dolore della mamma di Elena Fanchini

Oltre duemila persone hanno voluto rendere omaggio alla campionessa salendo a Solano, piccola frazione di Pian Camuno in vallecamonica, per l'ultimo saluto a Elena Fanchini, morta mercoledì sera a 37 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro che l’aveva costretta al ritiro negli anni scorsi. Tutta la comunità della Vallecamonica, i colleghi sportivi, ex compagne di squadra e non solo si sono stretti umanamente al marito Denis, a mamma Giusy e papà Sandro, oltre alle sorelle Nadia e Sabrina per i funerali.

Il silenzio poi l'applauso per ricordare Elena

Tutti accompagnati durante la funzione da un silenzio composto davanti al feretro, arrivato in chiesa accompagnato a piedi dalla casa di Elena. Poi applausi nel momento dei ricordi, in chiesa, davanti alla bara avvolta dal tricolore e con un pettorale di partenza di una delle tante gare che hanno segnato la vita agonistica di Elena. " Con il cuore anche noi eravamo lì ", ha commentato Sofia Goggia, commossa, al termine della sua sfortunata prova nella discesa libera dei Mondiali in corso di svolgimento in Francia . Poi, all'uscita della piccola parrocchiale di san Giovanni Battista, palloncini liberati in cielo per l'ultimo addio. E la madre che davanti agli amici non ha trattenuto il dolore.

La madre: "Ho chiesto di che il male passasse a me"