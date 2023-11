Eutanasia, malata di tumore compie l'ultimo viaggio verso la Svizzera accompagnata da Cappato

La sua malattia era ormai fuori controllo e così la 74enne Margherita Botto ha deciso di porre fine alle proprie sofferenze, scegliendo di compiere il suo ultimo viaggio verso la Svizzera, dove le è stata praticata l'eutanasia. A riferire l'accaduto è l'Associazione Luca Coscioni, che ha spiegato come si sono svolte le ultime ore della donna.

Professoressa universitaria di lingue e letteratura francese, stimata traduttrice letteraria, la signora Botto era ormai arrivata al limite, tanto da scegliere la più dura difficile delle alternative. Sono stati il fratello, Paolo Botto e la guardaparco Cinzia Fornero, appartenente all'associazione Soccorso Civile, a occuparsi del trasporto del 74enne in Svizzera. I due, insieme a Marco Cappato, presidente e responsabile legale dell'associazione, provvederanno ad autodenunciarsi domani, mercoledì 29 novembre, alle ore 11.15, presso la caserma dei carabinieri della compagnia Duomo (Milano).

Si torna pertanto a parlare di suicidio assistito, dopo la triste storia dell'attrice Sibilla Barbieri, morta all'inizio di questo mese dopo aver scelto l'eutanasia. Prima di andarsene, l'artista aveva registrato un video-messaggio nel quale spiegava le proprie ragioni e poi esprimeva preoccupazione per la difficoltà nell'accedere a certi trattamenti in Italia. Non tutti, osservava l'attrice, hanno la facoltà economica per potersi avvalere di una clinica in Svizzera.

Quanto alla signora Margherita, la donna lottava da tempo contro una forma tumorale. Per la precisione, si trattava di un adenocarcinoma al terzo stadio. Dopo aver perso le speranze, la donna aveva chiesto di poter almeno scegliere il momento in cui andarsene, ponendo fine a una condizione atroce sia dal punto di vista fisico che psicologico.