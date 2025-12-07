Famiglia nel bosco, Cerno a Domenica In: "Da mia nonna vivevo come loro, la felicità non si misura con le leggi e con le regole"

La famiglia del bosco è diventata un simbolo di questo periodo storico e il direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, ne ha parlato questo pomeriggio su Rai Uno nello spazio dedicato all'attualità durante Domenica In, condotto assieme a Mara Venier. " La favola qui diventa un incubo perché i giudici portano via tre bambini ai genitori del bosco perché ritengono che le condizioni in cui questi bambini vivevano, si istruivano e socializzavano, era qualcosa di sbagliato per la loro educazione. E vengono portati nelle strutture protette dove i magistrati devono decidere se restituirli ai magistrati ", ha spiegato il direttore nella sua introduzione, portando le ragioni di chi, da una parte, ritiene giusti che i bimbi vengano affidati a chi ha su di loro una gestione "tradizionale" e chi, invece, sostiene che sono comunque felici nell'ambiente in cui sono cresciuti, studiando senza scuola e con uno stile di vita alternativo.

Maria Rita Parsi, psicopedagogista, ha sottolineato che la famiglia è " la prima agenzia educativa sulla quale investire e accanto ci dev'essere la scuola e l'unica cosa che io non condivido con questa famiglia è che, anche se educati, i bambini non andassero a scuola. La socializzazione è importante, la scuola è un ponte ". Giovanna Botteri, giornalista, interrogata da Cerno sull'azione dello Stato, ha spiegato che " per i bambini così piccoli è terribili essere portati via " ma " forse c'è da aiutare la famiglia ". I bambini, ha proseguito, " non parlano l'italiano, parlano l'inglese ma vivono in Italia, con i bambini che socializzazione possono avere? Nessuno contesta la scelta di vita, che è bellissima, quello che si contesta è che all'interno di questa scelta devi tutelare i bambini ".

" Ci vorrebbe poco ", ha aggiunto Venier. " Siamo tutti un po' ipocriti, il discorso di Giovanna è perfetto nel Paese dei balocchi ma la scuola che trovano parla l'italiano? Integra? O è quella dei genitori che porta la scuola in tribunale perché i figli hanno preso 5 e poi scopri alle medie e poi alle superiori che non insegna più perché l'integrazione non c'è neanche lì? Cioè, alla fine, questo isolamento mostra uno spaccato che alla fine è molto simile a quello di chi frequenta una società normale ", ha proseguito il direttore Cerno. " La felicità dei bambini non siamo capaci di misurarla perché per noi il luogo comune è che devi fare quello che fanno gli altri. Il tema è: questi bambini socializzano solo in inglese? Quanti non parlano italiano nelle scuole in Italia? Quanti studiano già in inglese? ".