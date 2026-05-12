Tombini e cassette postali sigillati, divieti per auto e bevande in lattine e vetro: così Reggio Emilia si prepara all'arrivo di Kate Middleton

Reggio Emilia si prepara ad accogliere Kate Middleton con un piano di sicurezza senza precedenti. La principessa del Galles arriverà in città mercoledì 13 e giovedì 14 maggio per visitare le scuole d’infanzia legate al celebre “Reggio Approach”, il modello educativo conosciuto in tutto il mondo nato dall’esperienza pedagogica di Loris Malaguzzi. Per la futura regina d’Inghilterra sarà il primo viaggio in Italia ma soprattutto la prima visita ufficiale all’estero dopo la malattia. Proprio per questo motivo l’attenzione mediatica internazionale è altissima, oltre 150 giornalisti provenienti da tutto il mondo sono già accreditati per seguire ogni momento della permanenza della principessa in Emilia. Nel frattempo la città si sta trasformando in una vera e propria zona blindata tra tombini sigillati, droni vietati, strade chiuse, autobus deviati e divieti speciali per bar e locali.

Reggio Emilia si blinda

Il dispositivo di sicurezza predisposto da Questura, Comune e forze dell’ordine sarà imponente. Nelle aree attraversate dal corteo reale scatteranno misure rigidissime già dalla mezzanotte precedente all’arrivo della principessa. È prevista infatti la bonifica completa delle zone interessate con la sigillatura al piombo di tombini, cabine elettriche e cassette postali. Saranno inoltre rimossi contenitori per i rifiuti, cestini e perfino numerose rastrelliere per biciclette considerate potenziali elementi di rischio. Tra le vie interessate dalle operazioni figurano piazza Prampolini, piazza del Monte, via Vittorio Veneto, via Corridoni, via Farini, Galleria Santa Maria, stradone Vescovado e diverse altre zone centrali della città.

Vietati droni e riprese aeree

Massima attenzione anche allo spazio aereo sopra Reggio Emilia. Per motivi di sicurezza saranno vietate tutte le riprese dall’alto, compreso l’utilizzo di droni privati. Le autorità controlleranno costantemente l’area durante gli spostamenti della principessa, mentre le forze di sicurezza britanniche lavoreranno a stretto contatto con quelle italiane per monitorare ogni dettaglio della visita.

Stop a lattine, bottiglie di vetro e dehors

Tra le misure più particolari adottate dal Comune ci sono anche quelle rivolte a bar e locali pubblici. Durante la visita di Kate Middleton sarà vietata la consumazione di bevande in lattine o bottiglie di vetro nelle aree interessate dal passaggio della principessa. Inoltre molti locali del centro non potranno esporre tavolini e dehors (gli spazi esterni di bar, ristoranti o locali allestiti per i clienti, di solito con tavolini, sedie, ombrelloni, pedane o strutture coperte) in piazza Prampolini e piazza del Monte. Una scelta legata esclusivamente alla sicurezza e alla necessità di mantenere liberi alcuni spazi strategici durante gli spostamenti del corteo reale.

Strade chiuse e autobus deviati

Il piano sicurezza avrà inevitabili conseguenze anche sulla viabilità cittadina. Sono previsti numerosi divieti di sosta e modifiche temporanee alla circolazione, con chiusure parziali o totali di alcune strade del centro storico. Anche diverse linee degli autobus subiranno deviazioni nei due giorni della visita. I cittadini sono stati invitati dal Comune a limitare gli spostamenti nelle zone interessate e a prestare attenzione agli aggiornamenti sulla mobilità diffusi nelle prossime ore.

Uffici comunali e polizia locale: cosa cambia

Per garantire il massimo supporto al piano sicurezza, parte dei servizi comunali subirà modifiche temporanee. Mercoledì resterà chiuso l’ufficio Anagrafe, mentre il comando della polizia locale sospenderà il ricevimento del pubblico fino alle 13 di giovedì. Gran parte degli agenti sarà infatti impegnata direttamente nelle operazioni di ordine pubblico e gestione della sicurezza.

Il motivo della visita di Kate Middleton

La principessa del Galles arriverà a Reggio Emilia per conoscere da vicino il “Reggio Approach”, il metodo educativo fondato dal pedagogista Loris Malaguzzi e diventato negli anni un modello studiato in tutto il mondo. Kate Middleton da tempo dedica grande attenzione al tema della prima infanzia attraverso il Royal Foundation Centre for Early Childhood, fondato nel 2021. Secondo il sindaco Marco Massari, la visita rappresenta un riconoscimento internazionale importantissimo per il sistema educativo reggiano. “Non sarà una visita di facciata”, ha sottolineato il primo cittadino. Massari ha spiegato come il “Reggio Approach” metta al centro il bambino “come persona competente, con diritti e capacità di esprimersi attraverso cento linguaggi”.

Una visita privata ma dal peso internazionale

Nonostante l’enorme attenzione mediatica, la visita di Kate Middleton sarà formalmente privata e non istituzionale. Per questo motivo molti dettagli del programma restano coperti dal massimo riserbo. Secondo le indiscrezioni, la principessa dovrebbe atterrare in Italia mercoledì all’ora di pranzo per poi raggiungere Reggio Emilia nel primo pomeriggio. Le visite si concentreranno soprattutto al Centro Internazionale Loris Malaguzzi e in alcune scuole dell’infanzia cittadine distribuite tra il 13 e il 14 maggio. È previsto anche un breve passaggio nel centro storico, dove cittadini e curiosi potranno probabilmente vederla da vicino. Successivamente dovrebbe essere ricevuta in Comune e nella storica Sala del Tricolore.

Il dono del Primo Tricolore

Proprio durante la permanenza in municipio, il sindaco Marco Massari consegnerà alla principessa una copia del Primo Tricolore. “Ci tenevamo a riconoscere la massima onorificenza cittadina a una personalità così importante che ha messo i diritti dell’infanzia al centro del proprio impegno pubblico”, ha spiegato il sindaco. La consegna avverrà però senza cerimonie pubbliche, nel rispetto della riservatezza richiesta dal protocollo britannico.

Il soggiorno nelle terre di Matilde di Canossa

Secondo le indiscrezioni, Kate Middleton trascorrerà la notte nel territorio reggiano, nelle storiche terre di Matilde di Canossa. Un richiamo simbolico che molti hanno sottolineato in queste ore, accostando la figura della celebre contessa medievale a quella della futura regina britannica.

Dopo le ultime visite previste nelle scuole d’infanzia, la principessa dovrebbe rientrare in Inghilterra nel primo pomeriggio di giovedì. Ma per Reggio Emilia questa visita resterà comunque un evento storico, mai prima d’ora la città aveva ospitato un membrodella famiglia reale britannica.