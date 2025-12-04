Federlegno, Carlo Piemonte nuovo direttore generale

Da gennaio 2026 Carlo Piemonte, una carriera ventennale al servizio del settore legno-arredo e delle filiere forestali nazionali, sarà il nuovo direttore generale di FederlegnoArredo, diventando, a 44 anni il più giovane dg nella storia della Federazione. Notizia della nomina che è stata data dal presidente Claudio Feltrin nel corso dell’assemblea di fine anno, che si è svolta alla Triennale di Milano.

“La scelta di Carlo Piemonte, condivisa con il consiglio di presidenza di Fla rappresenta un passo importante per il futuro della nostra Federazione. La sua profonda conoscenza delle diverse filiere, la capacità di lavorare a stretto contatto sia con le imprese che con le istituzioni regionali, nazionali ed europee, costituiranno un valore aggiunto fondamentale per tutti i nostri associati e per il nostro sistema produttivo - ha spiegato Claudio Feltrin –. A lui va il mio ringraziamento per aver accettato una sfida complessa e stimolante che potrà affrontare contando sulla collaborazione e il know-how della struttura della Federazione”.

“È un onore e un’emozione assumere questo incarico – ha detto Carlo Piemonte –. Ringrazio il presidente Feltrin e il Consiglio di Presidenza per la fiducia dimostrata, le istituzioni e gli amici del Cluster del Friuli Venezia Giulia con cui ho condiviso un entusiasmante percorso ventennale, basato sul dialogo e sulla forza delle progettualità da attuare a favore del settore.

Da gennaio, sarò a disposizione di tutto il sistema FederlegnoArredo e delle sue 11 associazioni, facendo dell’ascolto, del confronto e dello sviluppo dei territori i punti fermi del ruolo affidatomi, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo della Federazione, quale riferimento per il sistema italiano del legno-arredo, rafforzando in primis il legame con il mondo confindustriale e il dialogo con le altre associazioni di sistema. Obiettivi che andranno di pari passo al presidio dei temi legati alle foreste e alla loro gestione responsabile in un’interlocuzione proficua e proattiva con il ministero competente, grazie anche al prezioso ruolo del Cluster nazionale Italia foresta legno" .

Laureato in giurisprudenza all’Università di Trieste, Carlo Piemonte ha ricoperto ruoli chiave nello sviluppo e nella valorizzazione del settore, quale direttore generale del Cluster Legno Arredo FVG; amministratore unico della International Center for Italian Design; consulente tecnico della Direzione Foreste ed Economia della Montagna del Masaf e, dal 2023, direttore generale del Cluster Nazionale Italia Foresta Legno e presidente di Legno Servizi. È membro del Gruppo di Coordinamento nazionale per la Bioeconomia presso la Presidenza del Consiglio e vice presidente del Working Group della CBE JU a Bruxelles.

Negli anni ha sviluppato una rete internazionale dedicata alla promozione del made in Italy, con progetti focalizzati sul design e legno-arredo, come le International Platform, con uffici permanenti anche a Singapore, Mosca e Shanghai.