La Fiera sogna il grande tennis. "Ne stiamo parlando con la Fit"

«Il ricordo delle olimpiadi non tramonterà mai e noi vogliamo che la fiamma olimpica continui ad ardere...». Così ieri presidente della Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti a margine della XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline. Il tripode resta acceso quindi. E allora, mentre dal prossimo ottobre nel quartiere fieristico di Rho aprirà il nuovo Stadio del ghiaccio che, oltre al pattinaggio aperto a tutti e al pattinaggio artistico, vedrà il ritorno in città del Milano Hockey, Milano pensa anche al tennis, al grande tennis. E per parlare proprio di ciò, di quanto si potrà immaginare, fare, ospitare oggi a Roma Bozzetti incontrerà il presidente della Federtennis Angelo Binaghi: «La volontà è di organizzare degli eventi correlati al tennis o al padel - conferma il presidente della Fondazione Fiera -. Ne stiamo parlando. Vedremo...Di fatto la Fiera resta un luogo dove organizzare non solo grandi eventi fieristici e congressuali ma anche eventi sportivi e concertistici con il Live Dome che è un'altra delle eredità olimpiche».

La strada sembra ben indicata: Milano vuole tornare ad ospitare il tennis che conta e riprendersi uno spazio di prestigio che negli anni passati l'ha vista più volte sede di tornei Atp e anche di una finale di Coppa Davis nel 1998 con la Svezia. Non solo. A livello giovanile i tornei più importanti si svolgono qui con la Next Gen ATP Finals (fino allo scorso anno) e con il Torneo dell'Avvenire, considerato lo «Slam» per la categoria Under 14 che si svolge all'Ambrosiano e ha visto passare campioni come Björn Borg, Roger Federer e lo stesso Jannik Sinner.

Il «sogno» sono le ATP Finals di tennis che si disputano a Torino e che lì, pare ormai certo, rimarranno fino al 2027. Poi si vedrà. Il torneo dei Maestri resterà in Italia sicuramente fino al 2030 per i prossimi anni molto dipenderà da cosa Milano e Torino riusciranno a mettere sul piatto. Ma non ci sono solo le Nitto Atp Finals a far gola. L'altra grande sfida che potrebbe vedere coinvolta la città è il progetto di un nuovo torneo Atp 250 sull'erba che l'Italia ospiterà dal 2028 tra i tornei del Roland Garros e Wimbledon. L'accordo di un finanziamento da 10 milioni da parte dell'Istituto per il credito sportivo alla Federazione Italiana Tennis e Padel rientra nell'ambito dell'investimento della Fitp per acquistare la licenza e i diritti dell'attuale Atp di Bruxelles. Il presidente Angelo Binaghi ha spiegato che la sede ufficiale non è stata ancora decisa ma sarà al Nord e si sta valutando la scelta di Milano: «Per noi è un grande polo di attrazione - conferma Binaghi -.

La nostra area più scoperta è il nord perché le Finals prima o poi andranno via in quanto non di nostra proprietà. Abbiamo avviato già i contatti con la città perché non so se nel breve, ma la nostra testa in prospettiva è puntata sulla città di Milano. Stiamo cercando di costruire qualcosa di importante nel tempo».